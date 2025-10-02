Де взяти гроші малому підприємцю: які банки реально кредитують ФОПів у 2025 році

Попри складну економічну ситуацію, в Україні продовжує розвиватися бізнес. Це стосується і фізичних осіб-підприємців, які займаються власною справою без створення юридичної особи. Часто для розвитку своєї справи або закриття поточних потреб ФОПам не вистачає коштів. «Мінфін» дізнався, на яких умовах банки готові кредитувати малий бізнес, і які є пропозиції від держави.

Наразі в Україні зареєстровано 2,15 млн ФОПів. Після зменшення їх кількості на початку цього року внаслідок посилення податкового навантаження, зараз вона зростає. Наприклад, у вересні було відкрито на 800 ФОПів більше, ніж закрилося, а в серпні — на 7,5 тис.

Нові ФОПи відкривають переважно жінки — на них припадає понад 60%, тоді як на чоловіків трохи менше 40%. Найчастіше ФОПи відкриваються у секторі роздрібної торгівлі, далі йдуть інформаційні технології, транспорт, громадське харчування.

Останніми роками банки почали відновлювати кредитування бізнесу, в тому числі і малого. Як звітує Нацбанк, за підсумками першого півріччя, гривневе кредитування корпоративного сектору набуло темпів, що востаннє спостерігалися перед повномасштабним вторгненням.

«Рушієм зростання кредитного портфеля залишився сегмент малого і середнього підприємництва. Обсяги кредитів МСП зросли на 31% за рік і переважають у портфелі», — йдеться у звіті регулятора.

Якщо ж говорити суто про кредитування ФОПів, то воно просіло майже на 5% у 2022 році, а вже у 2023 році — зросло відразу на 24,7%, і на 25,8% — у 2024 році.

Державні програми

Зростання темпів кредитування ФОПів та малого бізнесу значною мірою пов'язано з декількома державними програмами. Найвідоміша серед них — «Доступні кредити 5−7−9%». Вона передбачає можливість отримати позику за зниженою відсотковою ставкою, оскільки частину відсотків банку компенсує держава.

Програма передбачає кредитування суб'єктів підприємництва:

мікробізнесу (розмір річного доходу не перевищує еквівалент 2 млн євро);

малого бізнесу (10 млн євро);

середнього бізнесу (50 млн євро).

Кошти за цією програмою можна використовувати для поповнення оборотного капіталу або ж на конкретні інвестиційні цілі (придбання чи модернізація основних засобів, будівництво чи реконструкція приміщень, фінансування діяльності виробників сільськогосподарської продукції, придбання франчайзингу тощо).

З початку року підприємці отримали за цією програмою понад 20 тис. кредитів на загальну суму 59,4 млрд грн. А загалом із початку війни видано майже 90 тис. кредитів на 335,9 млрд грн. Щоправда, частка кредитів «5−7−9» у портфелях банків знижується. Причина — як у посиленні вимог держави до позичальників, так і в активізації банками власних програм.

Також за підтримки держави діє декілька кредитних програм для малого бізнесу, спрямованих на посилення енергонезалежності. Наприклад, як розповіли «Мінфіну» в àбанк, у них діє програма «Експрес-енергія», що дозволяє придбати енергогенеруюче обладнання (наприклад, електрогенератори, сонячні панелі, акумулятори) на пільгових умовах.

Ще одна можливість для клієнтів установи — скористатися програмою державної компенсації 15% вартості української техніки та електрообладнання для юридичних осіб та ФОП. А підприємства агропромислового комплексу можуть отримати компенсацію 25% вартості придбаної техніки та обладнання.

Банківські програми

Часто банки пропонують власні програми для МСБ та ФОПів. Наприклад, у àбанк для фізичних осіб-підприємців є можливість оформити класичний кредит, або оформити кредитний ліміт — резерв для термінових платежів. Установа пропонує кредит під депозит і надання банківських гарантій. І це на додачу до низки державних програм, про які згадувалося вище.

Подібна ситуація і в інших банках. Якщо зайти на сторінку Приватбанку, присвячену кредитам для бізнесу, то тут їх у списку виявиться відразу 17. Звісно, це разом із усіма державними програмами та вузькоспеціалізованими позиками, як для аграріїв чи ОСББ. Однак, навіть з огляду на це, стає очевидним, який вибір кредитних пропозицій банки готують для підприємців.

Вимоги банків

Для отримання кредитів банки зазвичай не висувають особливо складних вимог. «В àбанк для видачі кредиту потрібно надати мінімальний пакет документів. Це фінансова звітність ФОП за звітний період, а також нові клієнти мають надати довідку про рух коштів», — розповів керівник напрямку малого та середнього бізнесу àбанку Олександр Ніколенко.

В Приваті повідомляють, що можуть запитати, окрім фінансової звітності, довідку про стан розрахунків із бюджетом.

Відмовити ФОПу в отриманні позики банк може у випадку негативної кредитної історії, недостатнього рівня платоспроможності чи невідповідність умовам кредитування.

Кредити онлайн на будь-які цілі

Зважаючи на високу різноманітність програм, порівняти їх всі у різних банках неможливо. Тому «Мінфін» вирішив подивитись, як відрізняються кредитні програми, що передбачають надання коштів для ФОП під будь-які потреби. Тобто їх можна витратити на придбання техніки, оренду, ремонт, виплату заробітної плати чи будь-що інше, потрібне для бізнесу. Загалом банку однаково, куди підуть ці гроші, за виключенням деяких обмежень, які можуть встановлювати установи, як-то погашення попередніх позик, переказ на депозити тощо.

Відповідні програми редакція перевірила у п'яти великих банках, які орієнтуються на роботу з масовим сегментом.

àбанк

Відповідно до кредитної програми «Кредит на бізнес», без застави ФОП може отримати до 1 млн грн. Якщо є застава — до 5 млн. Термін кредитування — від 6 до 60 місяців. За бажанням, кредит можна погасити достроково, комісія за це відсутня. Немає комісії і за видачу позики, що можна вважати конкурентною перевагою, оскільки переважно банки її встановлюють. Відсоткова ставка за цим кредитом стартує від 14,9%, у разі, якщо є застава. Якщо без неї — від 18,9%. Також передбачена щомісячна комісія 0,9%.

Ощадбанк

Термін кредиту для бізнесу за програмою «Поповнення обігових коштів» становить до 3 років. Комісія при видачі — 0,25%. Із відсотковою ставкою тут розібратись складніше, вона розраховується за формулою UIRD 3M + 7,72. UIRD — це індекс депозитних ставок, в цьому випадку 3-місячних. Індекс щоденно оновлює Нацбанк. На момент написання статті він становив 13,25%. Таким чином, ставка за кредитом — 20,97% річних.

Приватбанк

Відповідно до програми «Онлайн-кредит для бізнесу», термін, на який видається позика, сягає 3 років. Максимальна сума кредиту — 1,5 млн грн. При оформленні кредиту потрібно сплатити разову комісію 1%. Відсоткова ставка становить UIRD 3M + 9. Тобто 22,25%.

ПУМБ

Максимальна сума для підприємців становить 3 млн грн, а термін видачі кредиту — до 3 років. Для нових клієнтів, які беруть позику на 12 місяців чи менше, разова комісія відсутня. В інших випадках вона залежить від терміну позики і може бути орієнтовно 1,3%. Банк нараховує на кредит щомісячну комісію, яка становить 1,6−2%, залежно від суми.

Райффайзен Банк

Відповідно до умов беззаставного кредиту «Довіра», можна отримати до 9 млн грн на термін до 2 років. Разова комісія за його отримання коливається від 0,5 до 0,99%. Орієнтовна відсоткова ставка — 23,65% річних.

Таким чином, навіть в умовах економічних труднощів, банки мають низку програм для кредитування бізнесу, і підприємцям є з чого обирати.