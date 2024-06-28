5 кредитних карток, на які варто звернути увагу влітку 2024 року

Кредитні картки дають чимало переваг — від елементарної зручності до економії на повсякденних витратах. Ними користуються все більше українців, адже ця банківська послуга стає все зрозумілішою та доступнішою. «Мінфін» зробив добірку кредитних карток від українських банків, на які, на нашу думку, варто звернути увагу влітку 2024 року.

всеМОЖУ Online від ПУМБ

Кредитний ліміт до 200 000 грн Пільговий період до 62 днів Щомісячна відсоткова ставка після закінчення пільгового періоду 2,99% Щомісячний платіж 2,99% Додаткові бонуси кешбек до 20% Зняття кредитної готівки 2,99% від суми операції

Відкриття кредитної картки всеМОЖУ Online від ПУМБ доступне як для вже дійсних, так і для нових клієнтів банку. Останнім достатньо виконати такі прості кроки:

Встановити та відкрити застосунок ПУМБ Online. Пройти ідентифікацію через застосунок «Дія» або за допомогою ID-картки чи паспорта. Заповнити анкету-заявку та у разі схвалення отримати картку з кредитним лімітом.

У застосунку ПУМБ Online рішення про розгляд заявки приймається відразу після заповнення анкети-заявки. У відділенні ПУМБ — до 5 хвилин. Кредитну картку можуть відкрити резиденти України, віком від 18 до 70 років.

Максимальна сума кредитного ліміту для користувачів картки всеМОЖУ Online становить 200 тис. грн. «‎Функція збільшення ліміту у застосунку зараз у розробці, очікуйте у майбутніх оновленнях», — анонсувала Євгенія Пальчиковська, керівник проєктів, Департамент із продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

Комісія за користування кредитними коштами:

у разі переказу з картки на картку будь-якого українського банку: власні кошти — без комісії, кредитні кошти — 2,99% від суми операції;

за зняття готівки в банкоматах: власні кошти — без комісії (в будь-якому банкоматі в Україні), кредитні кошти — 2,99% від суми операції;

у разі оплати товарів та послуг за допомогою терміналу — без комісії;

у разі переказів за реквізитами (платежі СЕП): власні кошти — 1,5% від суми операції, кредитні кошти — 2,99% від суми операції;

0% комісії за проведення обміну валют у застосунку банка;

0% комісії за оплату комунальних послуг та поповнення мобільних операторів у застосунку;

можливість отримати до 20% кешбеку від банку.

До того ж для тих, хто використовує власні кошти, є відчутні переваги — можливість відкрити депозит у застосунку ПУМБ Online, відсутність комісії за перекази на картки інших банків та зняття готівки і, звісно, безкомісійна оплата комунальних послуг та поповнення номерів мобільних операторів у застосунку, кешбек та вигідний обмін валют у застосунку банка.

Кредитна картка від Credit Agricole

Кредитний ліміт від 10 000 до 300 000 грн Пільговий період до 62 днів на всі типи операцій Щомісячна відсоткова ставка після закінчення пільгового періоду від 2,25% — до 3% на місяць (залежно від типу пропозиції/продукту кредитної картки) Щомісячний платіж 5% Комісії за користування кредитними коштами Оплата в магазинах та інтернеті — 0 грн. Переказ коштів із картки на картку через різні сервіси (P2P тощо) — 4%. За зняття готівки в банкоматах — 4%. Додаткові бонуси програма винагород Mastercard Більше, сервіс «Оплата балами», за допомогою якого можна повертати кошти за покупки, що ви вже здійснили. А ще — зручний та сучасний додаток CA+, який в ТОП-3 лідерів ринку, відповідно до відгуків користувачів.

Важливими перевагами кредитної картки від Credit Agricole є максимальний ліміт — до 300 000 грн, її безкоштовний випуск та обслуговування. На додачу клієнт отримує прозорі умови, жодних прихованих платежів та всі переваги обслуговування в надійному банку, що належить до однієї з найбільших у світі міжнародних груп.

Оформлення Кредитної картки від Credit Agricole доступне для клієнтів, які є резидентами України та мають постійний дохід, або зареєстровані як фізичні особи-підприємці (лише ФОП IT). Вік позичальника — від 25 до 60 років на дату закінчення терміну дії кредитного договору.

Для оформлення кредитної картки з документів знадобляться паспорт, ідентифікаційний номер та довідка про доходи за останні 6 місяців. Для ФОП IT потрібно підтвердити дохід за останні 12 місяців, а з документів потрібен ще діючий контракт із компанією щодо надання платних послуг у сфері IT.

Заявки банк розглядає досить швидко. Для діючих клієнтів розгляд заявок триває до 1 хвилини. Новим клієнтам доведеться почекати дещо довше — до 1 години.

Щоб оформити кредитну картку для нових та існуючих клієнтів банку, потрібно виконати такі дії: Заповнити анкету на сайті або завітати у відділення — Дізнатися про рішення банку — Отримати картку.

Незабаром миттєве отримання кредиту стане доступним через мобільний застосунок СА+.

Кредитно-дебетова картка Caméléon від Сенс Банку

Кредитний ліміт до 30 000 грн Пільговий період безкінечний (тільки для POS-операцій) Річна відсоткова ставка 0,01% завжди — за торговими операціями, 37% — за всіма іншими операціями Щомісячний платіж 5% від суми фактичної заборгованості за кредитом, включно з усіма нарахованими відсотками Додаткові бонуси програма лояльності CashʼU Club (до 7 категорій з підвищеним кешбеком аж до 6%), 8 безкоштовних квитків до креативних коворкінгів Sense Hub у Києві та Львові

Картку Caméléon може відкрити резидент України, віком від 18 років, який має щомісячний постійний дохід та відповідає вимогам банку щодо постійного працевлаштування і загального стажу роботи.

Відкриття картки займає до 5 хвилин. Зробити це можна повністю онлайн, без жодної паперової тяганини, за допомогою мобільного застосунку Sense SuperApp.

Для цього потрібно виконати всього декілька дій:

Завантажити мобільний застосунок (за потреби). У застосунку вибрати необхідний продукт. Заповнити коротку анкету. Пройти ідентифікацію через «Дія» або відеочат банку. Отримати цифрову картку, яку можна додати до гаманця Apple/Google та надалі здійснювати безконтактні платежі за допомогою свого смартфона.

Якщо клієнтові потрібна пластикова версія картки, то її за потреби можуть доставити на його поштову адресу. Ця послуга безкоштовна у всій Україні, а також доступна для понад 200 країн світу.

Щодо кредитного ліміту, то остаточне рішення про його розмір ухвалює банк індивідуально для кожного клієнта. При цьому клієнт може самостійно збільшити його у застосунку Sense SuperApp. Або ж банк може провести автоматичну процедуру up-sell до максимально можливої суми за цією кредитною карткою.

Комісія за користування кредитними коштами:

у разі переказу з картки на картку: власні кошти — безкоштовно з картки на картку будь-якого банку до 20 тисяч гривень в місяць, кредитні кошти — 4%, щонайменше 20 гривень.

за зняття готівки в банкоматах будь-якого банку світу: власні кошти — без комісії до 20 тисяч гривень на місяць, кредитні кошти — 4%, щонайменше 20 гривень.

у разі оплати за допомогою POS-терміналу — безкоштовно у будь-якому торговому POS-терміналі світу.

у разі оплати за реквізитами: власні кошти — безкоштовно до 20 тисяч гривень на місяць; кредитні кошти — 4%, щонайменше 20 гривень.

у разі наявності заборгованості: 100 гривень на місяць — фіксована плата за обслуговування основної картки за наявності заборгованості від 20 гривень на кінець розрахункового періоду.

Крім того, користувачі картки можуть розраховувати на додаткові бонуси від банку. Так, наприклад, існує програма лояльності CashʼU Club, за якою з початку 2024 року власникам карток Caméléon було нараховано понад 6 млн бонусних балів. Ці бали можна вивести на картку реальними грошима.

Також серед додаткових переваг для користувачів є можливість вибору в додатку Sense SuperApp щомісяця до 7 категорій з підвищеним кешбеком до 6%, можливість отримати кешбек 0,5% за оплату гаджетом та до 15% кешбеку від партнерів банку за розрахунки щомісяця. А ще — валютообмін онлайн, відкриття депозитів за рахунок власних коштів та можливість покупки/продажу військових облігацій у застосунку Sense SuperApp.

Особливістю і головною перевагою картки Caméléon є безкінечний пільговий період. Тобто відсоткова ставка на всі торгові операції, проведені за рахунок кредитного ліміту, — 0,01%. При цьому не в межах визначеного «пільгового періоду», а завжди на будь-які торговельні операції. Це перша і єдина подібна пропозиція на українському ринку.

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