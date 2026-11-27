25 листопада 2026 року Рада 271 голосом ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про врегулювання обороту віртуальних активів (№ 10225-д). Він запрацює з 1 липня 2027 року. Про те, що отримають інвестори, біржі та бюджет — і чому головний іспит закону ще попереду, розповіла «Мінфіну» адвокатка юридичної фірми «Василь Кісіль та партнери» Наталія Мисник.

ПДФО з біткоїна: що змінюється

Головна зміна — не ставка податку, а база оподаткування. Досі ПКУ не мав окремих правил для крипти: на практиці ДПС кваліфікувала такий дохід як загальний оподатковуваний зі ставкою 18% + військовий збір, а можливість відняти витрати була під питанням. Тепер крипта оподатковується за моделлю цінних паперів: платиться податок із фінансового результату за рік, а не з кожного продажу.

З 1 липня 2027 року базова ставка становитиме 23%: 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Податок рахуватимуть раз на рік із чистого прибутку — тобто з доходів від продажу мінус документально підтверджені витрати на придбання.

До витрат можна віднести купівлю токенів електронних грошей і токенів із прив’язкою до активів, а також комісії провайдерів. Інші активи враховуватимуть лише тоді, коли вони потраплять до списку НКЦПФР і Мінфіну. Якщо рік закрився зі збитком, його можна переносити на наступні роки, доки він не буде погашений повністю.

Від податку звільнено обмін одного віртуального активу на інший, а також дохід у межах однієї мінімальної зарплати. ПДВ операції з криптою не обкладаються. Для активів, придбаних до набрання законом чинності, діє перехідний період: до 31 грудня 2028 року їх можна продати за пільговою ставкою 10% (5% ПДФО плюс 5% військового збору).

Платити податок інвестор буде сам, через річну декларацію: податкового агента, який утримував би податок автоматично, закон не передбачає. Натомість провайдери щороку звітуватимуть до ДПС про своїх клієнтів, їхні операції, доходи та витрати, а іноземні компанії — через окремий портал для нерезидентів. Тож податкова матиме з чим звірити декларації.

Три деталі, на які варто звернути особливу увагу

Саме володіння не оподатковується. Декларація потрібна лише тоді, коли є дохід від операцій. Перехід з BTC у ETH чи USDT податкову подію не створює — вона виникає на виході у фіат.

Мемкоїни не спишуть прибуток. Держава свідомо обмежила перелік активів, витрати на які зменшують базу, щоб не дати «зануляти» прибуток через неліквідні токени. Від того, який список затвердять НКЦПФР і Мінфін, залежатиме реальне навантаження активних трейдерів.

Пільговий період є правом, а не обов’язком. До кінця 2028 року власник «старої» крипти може її продати і заплатити 10% замість 23%. Але є нюанс: Железняк називає пільгову ставку такою, що діє «від всього обсягу». Це означає, що вона, ймовірно, застосовується до всієї суми продажу без підтвердження витрат — так само було в редакції першого читання. Точну базу варто перевірити в опублікованому тексті закону.

Арифметика одного біткоїна

Наскільки вигідна пільгова ставка, залежить від двох речей: з чого її рахуватимуть і наскільки подорожчав актив.

Умовний приклад: інвестор купив 1 BTC у 2023 році за $30 тис. і продає його у 2028-му за $90 тис. (суми в доларах для наочності, в декларації — у гривні).

Якщо інвестор може документально підтвердити витрати, за загальним режимом він заплатить 23% із $60 тис. прибутку, тобто $13 800. За пільговим режимом вийде $9 000, якщо 10% рахуватимуть з усієї суми продажу, або $6 000, якщо лише з прибутку. Тож у цьому прикладі пільга вигідніша в будь-якому разі. Найдорожчий варіант — коли підтвердити витрати неможливо і пільга не застосвується: тоді 23% фактично беруться з усіх $90 тис., і податок сягає $20 700.

Але так буде не завжди. Якщо 10% рахуватимуть з усієї суми продажу, пільга вигідніша лише тоді, коли актив подорожчав більш ніж приблизно в 1,77 разу (прибуток перевищує 43% виручки). Наприклад, якщо той самий біткоїн продати за $45 тис., пільговий податок становитиме $4 500, а загальний — лише $3 450 (23% із $15 тис. прибутку). Якщо ж 10% братимуть лише з прибутку, пільга вигідніша завжди.

Втім найцінніше в перехідному режимі — не ставка, а амністійний ефект. Багато хто купував крипту через P2P або на біржах, які вже закрилися, і підтвердити витрати не зможе. Для них вибір стоїть між 10% у перехідний період і 23% із усієї суми після нього.

Дрібний шрифт: що ховається за деталями

Закон ухвалено, але застосовуватися він почне лише з 1 липня 2027 року — тоді ж і стане зрозуміло, чи працюють його норми на практиці. Втім уже зараз очевидні чотири слабкі місця.

Очікувані 15 млрд грн — це надія, а не розрахунок. Саме так сформулював прогнозований ефект від закону Железняк. Податкового агента немає, тож логіка закону тримається на самодекларуванні. Примусити його працювати може лише автоматичний обмін даними з біржами — внутрішній і міжнародний через CARF ОЕСР. Україна планує до нього долучитися, але доки це не сталося, контроль буде вибірковим.

23% — вище, ніж у європейських конкурентів. Бізнес просив 5 — 10%, держава втримала стандартну ставку. Логіка зрозуміла: дохід від крипти не повинен оподатковуватися за нижчою ставкою, ніж дохід від акцій. Але криптокапітал мобільний, і різниця в 13 відсоткових пунктів із Грецією чи нульовий податок у Німеччині після року володіння — помітний стимул для великих трейдерів змінити податкове резидентство.

Сім місяців на прийняття десятків підзаконних актів. До 1 липня 2027 року НКЦПФР має затвердити правила авторизації, вимоги до капіталу і перелік активів для врахування витрат. Часу на це небагато, а саме ці документи, а не текст закону, вирішать, чи прийдуть на український ринок великі гравці.

4. Біржам доведеться відкривати українську компанію. Легально працювати з українцями зможе лише компанія, зареєстрована в Україні. Великі міжнародні біржі з європейською ліцензією MiCA пройдуть авторизацію за спрощеною процедурою, але для них це все одно витрати: окрема юрособа, капітал, звітність. Тож кожна біржа зважуватиме, що їй вигідніше — отримати український дозвіл чи й далі обслуговувати українців без нього. І вибір багато в чому залежатиме від того, чи справді держава блокуватиме сервіси, що працюють без ліцензії.

При цьому в законі є рішення, які ринок давно просив: безподатковий обмін крипта-на-крипту, перенесення збитків, відсутність податку з обороту. Саме останнє, як показує досвід Індії, є найбільш руйнівною помилкою, якої Україна уникнула.

Хто наглядатиме за ринком

Закон побудований на логіці європейського регламенту MiCA: віртуальний актив не є грішми і не може бути засобом платежу в Україні, його режим близький до рухомого майна. Активи поділено на три групи: токени електронних грошей (прив'язані до однієї валюти), токени з прив’язкою до активів та всі інші — від біткоїна до мемкоїнів.

Головним регулятором стає НКЦПФР: вона допускатиме компанії на ринок, наглядатиме за платформами і зможе через суд блокувати сервіси, що працюють без дозволу.

НБУ відповідатиме за те, що стосується грошей: токени електронних грошей, валютний нагляд, операції між гривнею і криптою та їхній вплив на банківську систему.

Мінфін і ДПС отримали податкову частину: разом із НКЦПФР вони визначать, витрати на які активи можна враховувати, і прийматимуть звіти про операції клієнтів.

Тепер про самі компанії. Легально працювати з українцями зможуть лише ті криптобіржі, кастодіани (сервіси, що зберігають крипту клієнтів) та інші криптосервіси, які пройдуть авторизацію в НКЦПФР — по суті, отримають ліцензію. Для цього компанія має бути зареєстрована в Україні і показати регулятору, хто її реальні власники та звідки в неї гроші. Також потрібні достатній капітал, керівники з бездоганною репутацією, фінмоніторинг і захист від кібератак.

Що робити вже зараз

До 1 липня 2027 року, коли закон запрацює, лишається близько семи місяців, і цей час варто використати.

Інвесторам насамперед варто вивантажити історію угод з усіх бірж, поки акаунти ще активні, бо без неї не вдасться підтвердити витрати. Варто також заздалегідь зібрати докази походження коштів: вони знадобляться не лише для податкової, а й для фінмоніторингу банків. Далі варто порахувати, чи вигідно фіксувати прибуток за пільговою ставкою в період з липня 2027 до грудня 2028 року. І, зрештою, дочекатися офіційного тексту закону та роз'яснень ДПС щодо того, до якої бази застосовуватиметься пільгова ставка.

Бізнесу передусім треба визначити, яку саме послугу він надає і який рівень авторизації для неї знадобиться. Паралельно варто готувати структуру власності, капітал і AML-процедури під вимоги НКЦПФР, а також одразу закласти в системи збір даних для щорічної звітності перед ДПС.