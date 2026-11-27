Інвестиції все частіше стають частиною розмов про особисті фінанси , збереження заощаджень і довгострокове планування. Водночас інтерес до цієї теми не завжди супроводжується достатнім рівнем знань. За даними дослідження Kantar Ukraine, оприлюдненого Finance.ua , 75% опитаних українців мають дуже обмежене уявлення про інвестиції: 46% опитаних майже нічого не знають про інвестиції, ще 29% мають лише базове уявлення про них. Водночас лише 9% респондентів почуваються впевнено на інвестиційному ринку.

Ці результати свідчать про потребу в доступній і практичній інвестиційній освіті — можливості розібратися у фінансових інструментах, оцінювати ризики та ухвалювати обґрунтовані рішення. Особливої ролі набуває можливість навчатися у практиків, порівнювати різні підходи та отримувати інформацію про інструменти, які можуть бути частиною інвестиційної стратегії.

Саме на поєднанні експертного досвіду, практичних знань і благодійної мети побудували онлайн-марафон Біржового університету «Формула інвестора нового покоління», який відбувся 19 листопада 2026 року.

Інвестиційний досвід

Програма інвест-марафону охопила широкий спектр тем: від індексного та дивідендного інвестування до роботи з опціонами, нерухомістю, колекційними активами й управління інвестиційним портфелем. Окремі виступи присвятили впливу штучного інтелекту на фінансові ринки, диверсифікації та психологічним аспектам ухвалення інвестиційних рішень.

Марафон обʼєднав спікерів з різним досвідом та професійними спеціалізаціями — інвесторів, фінансових радників, трейдерів, підприємців та фахівців із різних напрямів роботи з капіталом. Такий формат дав змогу розглянути інвестиційний ринок не з позиції одного інструменту чи стратегії, а охопити кілька напрямів і зіставити різні погляди на управління фінансами.

Серед спікерів:

Михайло Мезін — економіст та приватний інвестор, засновник MZN INVEST,

Тетяна Боримська — інвесторка та фінансова радниця, засновниця InvestSchool by T.Borymska,

Олександр Ютиш — інвестиційний радник, засновник yu.invest та співзасновник сервісу Strum,

Юлія Баніт — експертка з фінансової грамотності та інвестицій, власниця агенції нерухомості,

Софія Фединяк — фінансова радниця, сертифікована інвестиційна та страхова брокерка,

Павло Бойко — засновник Gonzo Invest та керуючий активами,

Анатолій Ільченко — інвестор-практик, фінансовий радник з 11-річним досвідом,

Олена Черкаська — фінансова коучиня та блогерка на тему інвестицій,

Наїда Хотинська — інвесторка, трейдерка, авторка курсу Pro Invest,

Микита Карлов — фінансовий радник, інвестор з досвідом роботи на фондових ринках США,

Дмитро Карпіловський — професійний інвестор із 23-річним досвідом, співзасновник УкрІнвестКлубу,

Пилип Олійник — професійний інвестор, автор каналу «Код фінансової свободи»,

Руслан Демус — трейдер та інвестиційний експерт із понад 16-річним досвідом, автор курсів в Біржовому університеті,

Аліна Золотар — стратегічна партнерка з управління капіталом і складних фінансових рішень,

Роман Кушнір — засновник інвестиційного проєкту «Агро ETF» та СЕО Investor.org.ua,

Олеся Твердохліб — інвестор-практик із понад 7-річним досвідом на фондовому ринку,

Наталі Литвин — інвесторка, підприємиця, засновниця мобільного застосунку eat&grow та благодійного фонду.

Модераторкою марафону стала Олена Савчук — продюсерка та ведуча Invest Insider Ukraine.

Такий тематичний склад програми дав змогу охопити як базові питання для тих, хто лише знайомиться з інвестуванням, так і складніші підходи для людей із практичним досвідом роботи на фінансових ринках. Зокрема, Наїда Хотинська розглянула, чи забезпечують індексні фонди достатню диверсифікацію в умовах зміни структури провідних індексів. Пилип Олійник зосередився на перспективах інвестицій у сектор ШІ та ризиках переоцінених активів. Роман Кушнір розповів про можливості інвестування в українську землю, а Анатолій Ільченко — про механіку та стратегії торгівлі опціонами.

Інші виступи стосувалися управління вже сформованим портфелем, вибору дивідендних акцій, інвестицій у нерухомість, використання ШІ в управлінні активами та побудові сімейної інвестиційної стратегії. Окремо розглянули мистецтво та колекційні предмети як потенційні активи для диверсифікації та збереження капіталу.

Інформаційну підтримку заходу забезпечили медіапартнери: УкрІнвестКлуб, Invest Insider Ukraine, Мінфін, Finance.ua, КОШТ та Перший Бізнесовий.

Благодійна мета марафону

Окрім освітньої складової, марафон мав благодійну мету. Біржовий університет спрямовує 100% коштів від продажу квитків на підтримку 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ України. Це особлива ініціатива для освітнього центру, адже в цій бригаді проходить службу лектор університету Роберт Лі. До збору також долучилася ведуча марафону, яка перерахувала 100% свого гонорару на підтримку військових. Тож підтримка військових стала не абстрактною благодійною ініціативою, а можливістю допомогти людині, яка є частиною освітньої спільноти університету. Організатори продовжують збір і запрошують долучатися до ініціативи. Придбати квиток, отримати доступ до матеріалів і запису марафону можна за посиланням. Таким чином, долучення до події залишається можливістю не лише ознайомитися з досвідом інвестиційних практиків, а й підтримати українських військових.

«Біржовий цінопад»: можливість продовжити навчання

Після знайомства з різними інвестиційними інструментами та підходами логічним наступним кроком може стати системніше навчання. Для тих, хто планує поглибити знання або перейти від теорії до практики, Біржовий університет оголосив акцію «Біржовий цінопад» до Чорної Пʼятниці.

З 23 листопада до 6 грудня 2026 року на девʼять навчальних програм діє знижка 40%. Пропозиція поширюється на всі доступні тарифи та охоплює програми для різних рівнів підготовки:

Family Finance — планування сімейного бюджету та управління капіталом.

Основи біржової справи — для початківців, які хочуть освоїти фондовий ринок.

Технічний та фундаментальний аналіз — аналіз компаній, акцій і графіків.

Фундаментальний аналіз — оцінка бізнесу та фінансової звітності.

Технічний аналіз PRO — поглиблена робота з графіками та ціновими моделями.

Марафон «Options test drive» — знайомство з опціонами та базовими стратегіями.

Практикум із торгівлі опціонами на акції — відпрацювання Long Straddle і Long Strangle.

Опціони для портфельного інвестора — застосування опціонів для управління портфелем.

Практикум з системної торгівлі penny stocks — пошук і використання дешевих акцій.

Окрема особливість пропозиції — можливість придбати навчання зараз, а пройти його в одному з доступних потоків протягом 2027 року, якщо залишатимуться вільні місця. Це дає змогу зафіксувати вартість програми під час акції та обрати зручний час для навчання.

Для перших покупців передбачені додаткові подарунки: перші 10 отримають запис майстер-класу з дивідендного інвестування, перші 30 — добірку інвестиційних ідей на 2027 рік, а перші 50 — «Інвестиційний навігатор 2027» із прогнозами, трендами та експертними напрацюваннями. За одночасне придбання трьох програм передбачений додатковий подарунок-сюрприз.

Крім того, серед усіх покупців навчальних програм розіграють акцію Apple, яку зарахують на брокерський рахунок переможця. Подарунки та бонуси надаються після проходження придбаного навчання. Знижка не сумується з іншими акційними пропозиціями та промокодами.

Переглянути програми, тарифи й умови участі в акції можна на сайті Біржового університету⁠.

Інвестиційна освіта як крок до обґрунтованих рішень

Інвестиційна грамотність формується через постійне навчання, практику та вміння оцінювати ризики. Онлайн-марафон «Формула інвестора нового покоління» об'єднав експертів із різним досвідом, щоб поділитися знаннями про фінансові інструменти й підходи до управління капіталом. Водночас він став нагодою підтримати українських військових: збір на потреби 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ України.

Освітні ініціативи такого формату допомагають розвивати інтерес до інвестування та створюють простір для обміну досвідом. А для тих, хто прагне поглибити знання й перейти до системного навчання, Біржовий університет пропонує програми для різних рівнів підготовки.