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22 жовтня 2026, 18:43

Нові контракти для українського ОПК: Україна отримує доступ до тендерів НАТО

Україна зможе закуповувати військову техніку через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA), а українські оборонні компанії — брати участь у її тендерах нарівні з іноземними виробниками. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Україна зможе закуповувати військову техніку через Агенцію НАТО з підтримки та постачання (NSPA), а українські оборонні компанії - брати участь у її тендерах нарівні з іноземними виробниками.
Україна отримує доступ до тендерів НАТО
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Це передбачає участь України у Партнерстві з підтримки безпекового співробітництва — Security Cooperation Support Partnership (SCSP). Проєкт відповідної угоди Кабмін схвалив 13 серпня 2026 року, а 14 жовтня документ було підписано.

Партнерство створене для довгострокової підтримки України та має стати механізмом, через який можна об'єднувати потреби Сил оборони, коаліцій спроможностей та інших структур НАТО.

Україна зможе користуватися десятками механізмів NSPA

У межах SCSP Україна потенційно зможе використовувати можливості 45 партнерств NSPA, які охоплюють різні системи озброєння, їх закупівлю, обслуговування та підтримку.

Сили оборони зможуть здійснювати закупівлі через уже чинні контракти NSPA або ініціювати нові. У такому разі агенція зможе проводити тендери відповідно до потреб України, у яких братимуть участь як іноземні, так і українські компанії.

Для термінових потреб передбачена можливість використання механізмів екстрених закупівель.

Ще один напрям — об'єднання українських замовлень із закупівлями інших держав. Це може збільшувати обсяги замовлень, посилювати переговорні позиції та створювати можливості для отримання кращих цінових умов.

Закупівлі зможуть оплачувати партнери

Фінансувати закупівлі через механізми NSPA можна буде з державного бюджету України, коштом міжнародних партнерів або за моделлю спільного фінансування.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, Україна стала першою і єдиною країною поза НАТО, для якої створено окреме партнерство як єдине вікно для роботи з агенцією.

Українські виробники отримають доступ до тендерів

Окремі можливості відкриваються для українського оборонно-промислового комплексу.

Виробники зможуть реєструватися у базі постачальників NSPA, подавати комерційні пропозиції та брати участь у закупівлях поряд із компаніями з країн НАТО та інших партнерів.

NSPA раніше повідомляла, що близько 75 українських компаній уже зареєстровані у базі постачальників агенції, а запуск SCSP має надати українській промисловості більш структурований доступ до закупівель NSPA.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, механізм має допомогти українським компаніям знаходити нових замовників і пропонувати партнерам технології та рішення, створені в Україні.

Механізм для виробників розрахований на п’ять років

Можливість ширшого залучення українських виробників передбачена на п’ятирічний період, починаючи з квітня 2025 року.

Для українського ОПК це означає потенційні додаткові замовлення, можливість масштабувати виробництво та глибше інтегруватися у міжнародні ланцюги оборонних постачань.

NSPA вже проводить спільну роботу з Україною щодо оборонних закупівель та інтеграції промисловості. У червні 2026 року агенція повідомляла про обговорення з українською стороною нових закупівельних механізмів і цифрових інструментів для нарощування оборонного виробництва України та НАТО.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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