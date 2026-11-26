У листопаді 2026 року дві робототехнічні компанії, Agile Robots та Genesis AI, оголосили про залучення по $500 млн інвестицій. Першу інвестори оцінили у $8,5 млрд, другу — у $3,5 млрд. Обидві працюють у Physical AI, але перебувають на різних етапах розвитку. Agile Robots уже має промислові впровадження, Genesis AI лише починає масштабувати власну технологію.

Для мене ці дві угоди добре характеризують стан ринку. Капітал готовий фінансувати як компанії з виробничою базою, так і команди, які ще повинні довести можливість комерційного застосування своїх розробок. Але у 2027 році головним питанням стане не оцінка наступного робототехнічного стартапу. Набагато цікавіше, скільки компаній зможуть перетворити технологічні досягнення на повторювану виручку.

Капітал випереджає комерціалізацію

За оцінкою McKinsey, за перші вісім місяців 2026 року інвестиції у робототехніку загального призначення досягли приблизно $21 млрд. За весь 2025 рік відповідний показник становив близько $9 млрд. Це різні за тривалістю періоди, але навіть так динаміка свідчить про суттєве прискорення фінансування.

Венчурний капітал фактично фінансує очікування, що машини навчаться виконувати складні фізичні завдання так само, як мовні моделі навчилися працювати з інформацією.

Проблема в тому, що фізичний світ значно менш передбачуваний.

Робот може безпомилково виконати сотні операцій у лабораторії, але зіткнутися з труднощами через зміну освітлення, положення предмета або особливості виробничої лінії. На відміну від програмного продукту, помилка тут може означати пошкоджене обладнання, зупинку процесу або ризик для людини.

Цю різницю добре демонструє RoboWild, дослідницький бенчмарк із 341 завданням у симульованих фізичних середовищах. Найкраща протестована модель показала 13,28% успішного виконання завдань. Це не означає, що промислові роботи виконують лише 13% своєї роботи. Бенчмарк оцінює здатність універсальних моделей справлятися з різноманітними незнайомими завданнями.

Але він показує, наскільки великою залишається дистанція між ефектною демонстрацією та універсальною автономністю.

Я очікую, що саме ця дистанція визначатиме інвестиційну логіку 2027 року.

Що зміниться в оцінці робототехнічних компаній

Протягом останніх років інвестори часто оцінювали перспективу компанії через якість її демонстрацій, команду, обсяг залученого капіталу та заявлені технологічні можливості.

Ці критерії нікуди не зникнуть. Але їх буде недостатньо для наступних раундів. Значно більше значення матимуть тривалість безперервної роботи, вартість виконаної операції, частота втручання людини, витрати на сервіс та можливість повторити впровадження на іншому підприємстві.

Уявімо два стартапи.

Перший створив гуманоїдного робота, який здатний виконувати десятки різних завдань, але кожне нове середовище потребує значної участі інженерів.

Другий автоматизував лише одну виробничу операцію. Зате його система працює у кількох клієнтів, має зрозумілу собівартість і може бути встановлена на наступній лінії без тривалого перенавчання.

З погляду технологічного потенціалу перша компанія може виглядати цікавішою. Але з погляду прогнозованості виручки друга вже має перевагу.

Не виключаю, що у 2027 році частина інвесторів почне віддавати перевагу саме таким бізнесам.

Хто заробить більше: виробники роботів чи компонентів?

Є ще один важливий аспект, який часто залишається поза увагою. Не обов’язково інвестувати у виробника готового робота, щоб заробити на розвитку Physical AI.

Німецька Schaeffler у жовтні 2026 року повідомила про портфель замовлень у сегменті гуманоїдної робототехніки приблизно на €400 млн. Компанія постачає технологічні компоненти й працює з кількома виробниками роботів. Це не €400 млн отриманої виручки. Йдеться про замовлення, виконання яких залежить від подальших виробничих планів клієнтів.

Однак сам факт важливий: навколо робототехніки вже формується окрема промислова економіка. Вона включає двигуни, приводи, сенсори, силову електроніку, спеціалізовані матеріали, програмне забезпечення та інфраструктуру навчання моделей.

Деякі з цих технологій можуть застосовуватися у десятках різних роботизованих платформ. Для інвестора це потенційно знижує залежність від успіху одного виробника. Звичайно, ринок компонентів також конкурентний. Висока технологічна складність не гарантує прибутковості. Потрібні якість, сертифікація, виробничі компетенції та довгострокові відносини з промисловими клієнтами.

Але саме тут можуть з’явитися компанії, які залишаться конкурентоспроможними навіть тоді, коли зміниться покоління роботів.

Що це означає для України

Україна має цікаву стартову позицію. За оцінкою KSE Institute, у 2025 році український ринок оборонних технологій досяг $6,8 млрд. Сегмент наземних роботизованих систем зріс приблизно до $252 млн. Ми вже маємо значну кількість виробників, інженерних команд і реальний досвід використання робототехніки в умовах, які неможливо повністю відтворити в лабораторії.

Але масштаб виробництва не означає автоматичної появи глобальних технологічних компаній. Зараз українські виробники переважно зосереджені на конкретних потребах оборони. Це зрозуміло. Проте технології, які вони розробляють, можуть бути корисними значно ширшому ринку.

Системи управління роботами, комп’ютерний зір, автономна навігація, електроніка, механічні компоненти та програмна інфраструктура мають потенційне застосування у промисловості, логістиці й енергетиці.

На мою думку, українським компаніям варто почати розділяти два напрями бізнесу.

Перший — виробництво конкретних оборонних систем, де ключовими залишаються ціна, надійність і швидкість постачання.

Другий — розробка власних технологій, які можуть використовуватися багатьма виробниками та в різних галузях.

Це різні економічні моделі. Вони потребують різного фінансування, команд і горизонтів планування.

Для другого напряму особливо важливо залучати науковців, інженерів із міжнародним досвідом, університетські лабораторії та венчурний капітал, готовий фінансувати складні дослідження.

2027 рік перевірить інвестиційні гіпотези

Я не очікую, що наступного року роботи масово замінять людей на виробництві. Так само не думаю, що зростання інвестицій автоматично перетвориться на зростання прибутків.

Натомість очікую значного збільшення кількості реальних промислових випробувань, стандартизації вимог до надійності та появи нових бізнес-моделей навколо експлуатації роботизованих систем.

Найцікавішими стануть компанії, які зможуть довести три речі.

Їхня технологія працює поза лабораторією. Вона економічно виправдана для клієнта. Її можна масштабувати без пропорційного збільшення кількості інженерів.

Саме на ці показники я б звертав увагу, оцінюючи інвестиції у Physical AI у 2027 році.

Мільярдні оцінки компаній уже з’явилися. Тепер ринку потрібно довести, що за ними стоїть економіка, здатна працювати протягом багатьох років.

І для України це хороша новина. Технологічне лідерство ще не розподілене остаточно. У багатьох нішах перемагає не той, хто першим продемонстрував прототип, а той, хто навчився стабільно виконувати реальну роботу.