Україні дедалі більше не вистачає працівників. Підприємства шукають зварювальників, токарів, інженерів, водіїв, будівельників. Бракує навіть вчителів та лікарів. Деякі компанії вже привозять людей з Індії, Узбекистану, Туреччини та інших країн. Але чи достатньо запросити більше іноземних працівників? І як їхній приїзд впливає на розвиток підприємств?

Відповідь на ці питання можна знайти у цікавому дослідженні Банку міжнародних розрахунків (BIS), опублікованому 17 листопада 2026 року. Його автори Алессандра Анна Палаццо та Карлос Мадейра вивчали досвід Чилі, який за короткий час прийняв величезну кількість трудових мігрантів.

Дослідників цікавило не те, чи іноземці забирають робочі місця у місцевих жителів. Вони порушили інше питання: чи починають підприємства більше інвестувати в обладнання та технології, коли на роботу приходять кваліфіковані мігранти?

Результати виявилися доволі несподіваними.

Що сталося у Чилі?

У 2015−2019 роках Чилі пережила масштабну хвилю імміграції. До країни прибували переважно громадяни Венесуели та Гаїті. Частка іноземців у робочій силі зросла приблизно з 2,5% у 2014 році до 11% у 2019 році. Цікаво, що ці дві групи значно відрізнялися за освітою. Серед венесуельців було багато людей з вищою освітою, зокрема інженерів та інших фахівців. Серед вихідців із Гаїті частка висококваліфікованих працівників була значно меншою.

Це дозволило дослідникам порівняти, як підприємства реагували на появу працівників із різними професійними навичками. Автори проаналізували дані за 2010−2019 роки, зіставивши інформацію про освіту та походження працівників із фінансовими показниками підприємств.

І здобули цікавий результат.

Збільшення частки кваліфікованих мігрантів серед кваліфікованого персоналу підприємства на один процентний пункт підвищувало обсяг капіталу на одного працівника приблизно на 1−2%.

Що це означає звичайною мовою?

Уявимо завод, що працює на старому устаткуванні. Власник давно хоче придбати сучасні верстати, але немає фахівців, здатних їх налаштувати та обслуговувати. І ось на підприємство приходять кілька іноземних інженерів, які вже працювали з такими технологіями.

Тепер покупка нового обладнання має економічний сенс. Є люди, які можуть його запустити, організувати виробництво та навчити інших працівників. Тобто поява кваліфікованих фахівців може стати причиною додаткових інвестицій. Саме це показало дослідження BIS. Причому йдеться не про безпосереднє збільшення прибутку, а про зростання капіталу для одного працівника.

Якщо залучати працівників без високої кваліфікації?

Тут ситуація інша. Коли підприємство отримує доступ до додаткової робочої сили, яка потребує спеціальної підготовки, воно може збільшувати виробництво переважно з допомогою кількості працівників. Навіщо купувати дорогий автоматизований верстат, якщо певну роботу можна виконувати вручну?

У дослідженні BIS вплив некваліфікованих мігрантів на забезпеченість капіталом оцінювався переважно негативно, хоча ці результати в усіх розрахунках були статистично значущими. Це зовсім не означає, що такі працівники не потрібні економіці. Без них не обійтися у будівництві, логістиці, сільському господарстві та багатьох інших галузях.

Але їхній вплив на інвестиційні рішення підприємств може виявитися іншим.

Автори встановили також, що позитивний вплив кваліфікованих мігрантів не зростає нескінченно. Коли їхня частка серед кваліфікованого персоналу перевищує приблизно 30%, оцінений додатковий ефект у моделі стає негативним.

Це не означає, що 30% — допустима межа для підприємств. Дослідники пояснюють результат тим, що місцеві та іноземні працівники, навіть з однаковою освітою, не можуть повністю замінювати один одного. Вони мають різний досвід, виконують різні завдання, знають по-різному місцеві виробничі процеси.

Висновок досить простий: важливо не лише залучити спеціаліста, а й правильно використовувати його знання.

Що відбувається в Україні?

Нещодавно Forbes Ukraine опублікував цікаву статистику з працевлаштування іноземців. За 9 місяців 2026 року українські центри зайнятості видали 9407 дозволів на роботу іноземним громадянам. Це майже стільки ж, скільки за минулий рік.

Найбільше дозволів отримали громадяни:

Індії — 1784;

Узбекистану — 987;

Туреччини — 869;

Азербайджану — 735;

Китаю — 560;

Пакистану — 476;

Бангладеш — 411;

Колумбії — 313;

Вірменії — 279;

Туркменістану — 27.

Усього громадянам цих десяти країн видали 6441 дозвіл, або 68,5% загальної кількості.

Особливо цікаво побачити у цьому переліку Колумбію. Виявляється, навіть громадяни країни, розташованої по інший бік Атлантичного океану, одержують дозволи на роботу в Україні під час війни.

Звичайно, дозвіл не означає, що людина вже приїхала і працює. Але географія залучення робочої сили в поступово розширюється.

Кого найбільше не вистачає Україні?

За інформацією Мінекономіки, сьогодні підприємства більше потребують зварювальників, токарів, операторів верстатів з програмним управлінням, електромонтерів, слюсарів, водіїв, машиністів екскаваторів, залізничників та швів. Але проблема вже давно не обмежується промисловістю. Країні потрібні сімейні лікарі, терапевти, педіатри, кухарі, пекарі та вчителі.

Наприкінці серпня 2026 року кількість вакансій для вчителів перевищувала кількість зареєстрованих безробітних відповідної професії на 2514. Для водіїв цей розрив становив 1599, асистентів вчителя — 1281, вантажників — 884, електромонтерів — 555.

Це не повний дефіцит кадрів, а різниця між вакансіями та зареєстрованими безробітними. Проте цифри є показовими.

Особливо складна ситуація у будівництві. За оцінкою президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, до повномасштабної війни у галузі працювало близько 700 тисяч осіб, зараз — до 100 тисяч.

А попереду — масштабне відновлення. За оцінкою Світового банку та партнерів, потреби України у відновленні становлять близько $588 млрд протягом наступних десяти років.

Але хто робитиме ці роботи?

Чому досвід Чилі може бути корисним Україні?

На мою думку, саме тут дослідження BIS набуває особливого значення. Сьогодні український бізнес переважно шукає людей, щоб закрити вакансії. Але слід подумати про інше: чи можна частину кадрового дефіциту подолати завдяки сучасним технологіям?

Наприклад, замість постійного збільшення кількості працівників підприємство може придбати автоматизоване обладнання, залучити кількох досвідчених фахівців та навчити власний персонал. Звісно, не будь-яку роботу можна автоматизувати. І не будь-яка інвестиція буде вигідною. Але в багатьох сферах це може стати частиною вирішення проблеми.

Тут є робота і для банків. Підприємствам знадобляться інвестиційні кредити, лізинг обладнання та модернізація виробництва.

До речі, залучення кваліфікованої команди може бути важливим чинником для оцінки перспектив інвестиційного проекту. Адже недостатньо придбати сучасну виробничу лінію. Потрібно ще мати людей, які можуть забезпечити її роботу.

Водночас не варто забувати про українців за кордоном. За даними Eurostat, на кінець вересня 2026 року тимчасовий захист у ЄС мав 4,37 млн осіб, які виїхали з України. Частина їх повернеться, але частина вже інтегрувалася до європейських ринків праці.

Тому Україні доведеться одночасно створювати умови для повернення своїх громадян, навчати нових спеціалістів та залучати іноземців. І тут головне не повторити помилку, коли нестачу працівників намагаються вирішити лише їхньою кількістю.

Дослідження BIS показує, що трудова міграція може бути не просто способом заповнити вакансії. У певних умовах вона здатна стимулювати інвестиції та технологічний розвиток.

Для України це важливий урок.

Адже для відновлення потрібні не лише гроші, бетон, метал та сучасне обладнання. Потрібні люди, котрі вміють усім цим користуватися.

І, можливо, найближчими роками країни конкуруватимуть не так за дешеву робочу силу, як за кваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні виробництва.