Цієї осені 36% опитаних українців придбали товари на випадок відключень електроенергії, тепла чи зв'язку, а 28% зробили запаси продуктів, води та ліків. Загалом обстріли та перебої з енергопостачанням вплинули на купівельну поведінку семи з десяти респондентів. Про це свідчать результати п'ятої хвилі соціологічного омнібуса «Достовірно про українців», проведеного Лабораторією соціального дизайну спільно з Інститутом соціології НАН України.

Загалом обстріли та перебої з енергопостачанням вплинули на купівельну поведінку семи з десяти респондентів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як українці змінили свої витрати

Результати опитування свідчать, що через безпекові ризики та відключення українці переглядають свої споживчі пріоритети. Частина витрачає кошти на підготовку до перебоїв із комунальними послугами, інші намагаються більше заощаджувати.

Як обстріли та відключення вплинули на покупки

Майже кожен п'ятий респондент — 18% — відмовився від деяких покупок, щоб зберегти гроші. Водночас 8% опитаних частіше купували невеликі товари або смаколики для покращення настрою.

У 29% респондентів купівельна поведінка залишилася незмінною.

Хто найбільше готується до блекаутів

Поведінка покупців відрізняється залежно від віку та матеріального становища.

Найактивніше запаси продуктів, питної води та ліків формують люди старшого віку. Серед опитаних віком від 60 років таку підготовку здійснили 38% проти 28% у середньому серед усіх респондентів.

Натомість придбання товарів на випадок відключень частіше характерне для людей віком 35−59 років. У цій групі відповідні покупки зробили 45% опитаних.

Серед українців із середнім матеріальним становищем частка таких покупців становила 44%.

Це може свідчити про відмінності у фінансових можливостях та способах підготовки домогосподарств. Частина населення вкладає кошти в обладнання для автономності, тоді як інші передусім забезпечують запас найнеобхіднішого.

«Люди вже вміють готуватися наперед і не забувають потішити себе дрібницями. Це щоденні рішення, які допомагають триматися», — зазначила експертка з GR, членкиня правління ГО «Лабораторія соціального дизайну» Лариса Рудницька.

Покупки допомагають впоратися зі стресом

Дослідники також звернули увагу на емоційну складову споживання.

43% опитаних погодилися, що придбання чогось для себе допомагає хоча б ненадовго відволіктися та заспокоїтися, коли навколо тривожно.

Водночас це не означає, що всі ці респонденти збільшили витрати. Йдеться про їхнє ставлення до покупок як одного зі способів емоційного відновлення.

Для роздрібної торгівлі результати опитування можуть свідчити про одночасне існування двох споживчих тенденцій: попиту на товари для забезпечення базових потреб і прагнення частини покупців обмежувати необов'язкові витрати.

Скільки коштує автономність

Як раніше писав «Мінфін», попит на обладнання для резервного електроживлення в Україні різко зріс. За даними Google Ads, у серпні 2026 року кількість пошукових запитів щодо зарядних станцій збільшилася на 1015% порівняно з аналогічним місяцем минулого року, інверторів — на 814%, а джерел безперебійного живлення для роутерів — на 1380%.

При цьому витрати на автономне електропостачання суттєво залежать від обраного обладнання. За розрахунками, наведеними «Мінфіном», у довгостроковій перспективі вартість години резервного живлення може коливатися від 3,4 грн для систем із LiFePO4-акумуляторами до 50,5 грн для бензинових генераторів.

Проблема актуальна й для тих, хто працює дистанційно. За результатами опитування Freelancehunt, проведеного наприкінці жовтня — у листопаді 2026 року, 85% опитаних фрилансерів продовжують працювати під час блекаутів. Водночас 60% назвали нестачу коштів на обладнання перешкодою для стабільнішої роботи.

Зростання витрат на підготовку до відключень може обмежувати кошти, які домогосподарства спрямовують на інші покупки. При цьому потреба в автономності підтримує попит на зарядні станції, акумулятори, генератори та супутні товари.