Більшість платежів у біткоїнах серед американських продавців, які використовують платіжний сервіс Square, припадає на невеликі повсякденні покупки в кав'ярнях і ресторанах. Середня сума трансакції становить $29. Про це свідчить дослідження компанії Block, співзасновником якої є засновник Twitter (нині X) Джек Дорсі, пише Bits.media .

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На що витрачають біткоїни

Аналітики Block дослідили платежі в біткоїнах за період із 1 листопада 2025 року до 15 жовтня 2026 року.

З'ясувалося, що 72% усіх біткоїн-платежів припадає на заклади громадського харчування. Для порівняння, частка цієї категорії серед звичайних карткових платежів через Square становить 67,5%.

Найпопулярнішими місцями для розрахунків криптовалютою стали кав'ярні та заклади швидкого харчування. На них припало 62,6% біткоїн-транзакцій у категорії «Їжа та напої».

Водночас найбільший середній чек зафіксували у продуктових магазинах — $60.

Більшість покупок коштує менше $20

Дослідження показало, що біткоїн дедалі частіше використовують для невеликих платежів:

42% трансакцій становили менш як $10;

65,1% платежів — менш як $20;

на покупки до $20 припало лише 19,1% загального обсягу транзакцій у грошовому вираженні.

Приблизно 44% платежів у біткоїнах через Cash App були повторними.

При цьому користувачі активно застосовували сторонні криптогаманці. На Strike, Wallet of Satoshi, Phoenix і Coinbase, які підтримують протокол Lightning, припало 56,6% біткоїн-платежів через Square. Решту здійснили через Cash App.

Податки стримують використання криптовалюти

Попри зростання популярності невеликих криптовалютних платежів, одним із головних бар'єрів залишаються складнощі оподаткування.

За американським законодавством, навіть під час купівлі кави за $10 у біткоїнах власник криптовалюти повинен визначити приріст або збиток капіталу для податкової звітності.

За результатами опитування Morning Consult, проведеного на замовлення Block:

23,6% компаній назвали складнощі оподаткування та бухгалтерського обліку причиною відмови від приймання біткоїнів;

27% організацій розглядали таку можливість, але поки не запровадили її;

29,6% продавців готові приймати BTC, якби процес був простішим;

15,7% не розуміють правил оподаткування та регулювання криптовалютних платежів.

Раніше аналітик Cato Institute Ніколас Ентоні закликав владу США скасувати податок на приріст капіталу для криптовалютних операцій.

За його підрахунками, якщо власник біткоїнів щодня використовує криптовалюту для дрібних покупок, податкова звітність може займати щонайменше 70 сторінок. На думку експерта, такі вимоги стримують поширення біткоїна як повсякденного платіжного засобу.