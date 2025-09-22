Українці більше продають безготівкової валюти, ніж купують

Хоча минулого тижня ціна валюти дещо зросла, настрої українців демонструють різнонаправлені тенденції. Безготівкової валюти наші співвітчизники більше продають, ніж купують, а ось торгівля готівкою залишається в дефіциті, розповідає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувалось на валютному ринку

За тиждень бівалютна корзина (долар 50% та євро 50%) на готівковому ринку зросла на 0,15%. З початку року бівалютна корзина зросла на 4,25%.

Курс долара несуттєво знизився. В понеділок, як і тиждень тому, була глибока просадка долару майже до 41, й наступні дні курс відновлювався. Міжбанк знизився з 41,31 до 41,24 грн, готівковий ринок скоректувався з 41,52 до 41,48 грн за долар.

Євро на міжбанку піднявся з 48,27 до 48,78 грн, реагуючи на зростання євро на світовому ринку проти долара в очікуванні рішення ФРС по зниженню ставки. І якщо на світовому ринку EURUSD після засідання Центробанку США активно знижувався, то євро до гривні майже не зреагував. На готівковому ринку євро зросло з 48,73 до 48,92, повторюючи загальну тенденцію.

На міжбанку середньодобовий дефіцит валюти зріс до $50 млн дол, що досі значно менше середніх рівнів цього року ($80 млн в день). Попит трохи підріс, пропозиція стабільна.

Незважаючи на начебто спокійний тиждень з незначним посилення дефіциту, НБУ наростив інтервенції до 6 тижневих максимумів — $651,5 млн (+47,1%).

Населення знизило купівлю безготівкової валюти та посилило продажі. Здається населенню потрібна безготівкова гривня, якої недостатньо. Можливо для купівлі енергетичного обладнання, можливо для простих операцій, а можливо на купівлю нового айфону. Профіцит безготівкових операцій населення зріс в більше ніж два рази до 8 тижневих максимумів — майже $5 млн середньодобово.

На готівковому ринку продовжує зростати активність, проте продавці були більш активні. Дефіцит готівкових операцій населення знизився на 10% до $16 млн в день. Зростання євро приваблює покупців. Думаю, що попит на євро зберігається.

Ключові події

ФРС США у середу знизив облікову ставку з 4,5 до 4,25%, як і очікували ринки. Це перше зниження ставки у 2025 року після довгого періоду стабільності. Голова ФРС вказав на ризики на ринку праці й підвищену інфляцію, побічно зробивши натяк на політику Трампа. Інвестори врахували сигнали про два додаткові зниження у 2025 році (всього 75 б.п.), але врахували ризики інфляції від тарифів, що знизило ентузіазм щодо більш агресивного пом'якшення (раніше очікували 100−125 б.п. на рік). В результаті, до рішення ФРС євро активно зростало до долара, досягнувши рекордного з 2021 року рівня — 1,192. Але після рішення відбувся розворот, який відкинув євро вниз, майже повністю ліквідувавши тижневе зростання. Середньостроково євро не може витримати перегони проти долара, й має скоректуватись.

Кабмін подав вчасно проєкт Бюджету 2026, а в п’ятницю міністр фінансів його презентував в Раді. Дохідна частина проєкту бюджету має недоліки, й побудована на багатьох припущеннях й ще не проголосованих законах (як, наприклад, закон про ОLХ). Бюджет повністю спирається на зовнішню допомогу, гранти та кредити. Проте, згідно з заявою Марченка, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні становить $18,1 млрд відповідно до розрахункового середньорічного курсу 45,7 грн/$.

ВВП України сповільнився до 0,8% у другому кварталі 2025 року (проти 0,9% в першому кварталі, й прогнозу НБУ 1,1%). Українська економіка досягла стелі, її можливості вичерпані для активного відновлення й зростання. Це проблема для гривні.

Збитки України від агресії рф досягли $589 млрд. Це більше ніж об'єм заморожених російських активів.

В четвер НБУ анонсував ще один етап валютної лібералізації, який не спричинить впливу на валютний ринок, проте закриє питання нечислених податкових платежів на користь податкових органів США.

Україна розпочинає контрольований експорт військових технологій і озброєння. Факт операцій в цифрах побачимо мабуть лише в листопаді (статистика за жовтень). Зараз важко оцінити масштаби та суми експорту. Зрозуміло що це позитивний вплив на торгівельний баланс, проте наскільки — казати зарано.

Обстріли України — енергетика, газ, логістика. Реалізується негативний сценарій, що буде тиснути на економічні можливості й посилювати міграційні тенденції, й посилювати вимивання валюти з країни через збільшення імпорту й видатків.

Провокації рф на східному фланзі НАТО й пасивність Штатів. Це фундаментальний фактор безпеки Європи, втрата якого вимагатиме тектонічних змін в суспільстві й економіці Європи, з суттєвим збільшенням військових видатків. Це зміна диспозиції євро.

Прогноз

Економічна ситуація погіршується. Бізнес потерпає не тільки від обстрілів, але й від нестачі робітників й зниження виторгу. Молодь виїжджає, що додатково стримує внутрішнє споживання. Удари по логістиці та енергетиці будуть посилювати ці негативні тенденції, особливо восени та взимку, що буде відображатись в зниженні бюджетних надходжень. Це фундаментальний тиск на гривню.

По долару на тижні очікую повільне послаблення. Близькість податкового періоду буде підтримувати пропозицію, й гальмувати рух. Своєю чергою, слабкість євро дозволяє послабити гривню до долара.

По євро: зберігаю негативні очікування від євро. Воно на роздоріжжі проти долару. Імпульс зростання EURUSD вичерпується, є підстави до розвороту, проте явного зламу тенденції ще немає. Отже, пильнуємо. Однак, враховуючи реакцію НБУ на рух EURUSD з лагом можна очікувати його послаблення.