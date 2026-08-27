Українські приватні інвестори можуть долучатися до глобальних технологічних стартапів із чеком від $5 000, однак робити це варто не через одну-дві емоційні угоди, а через системне формування венчурного портфеля. Про це під час виступу «Як українцю почати інвестувати в глобальні технологічні стартапи від $5 000» на онлайн-конференції InvestFest 2026 розповіла виконавча директорка ангельського синдикату ICLUB Анна Магєра.

За її словами, сьогодні участь у венчурних угодах уже не потребує мільйонного капіталу. Завдяки інвесторським клубам і синдикатам доступ до таких інвестицій стає відкритішим для приватних інвесторів.

Чому приватні інвестиції стають популярнішими

Магєра пояснила, що найбільше зростання вартості технологічних компаній нині часто відбувається ще до виходу на IPO.

Раніше компанії швидше виходили на біржу, а інвестори отримували результат після публічного розміщення. Тепер шлях до IPO може тривати понад 10 років, і значний прибуток ранні інвестори можуть отримати ще на приватному ринку.

Саме тому, за її словами, інвестиції в приватні технологічні компанії стають цікавими не лише для венчурних фондів, а й для приватних інвесторів.

Синдикати відкривають доступ до венчуру

За словами Магєри, раніше доступ до венчурного ринку був майже закритим для приватного інвестора: мінімальні чеки могли становити сотні тисяч доларів.

Сьогодні ситуація змінюється завдяки розвитку інвесторських клубів і синдикатів. Вони дають змогу інвестувати не сотні тисяч доларів в одну компанію, а менші суми — від $5 000 за угоду.

Магєра зазначила, що для інвестиційного портфеля венчур може бути одним з інструментів диверсифікації. Зазвичай на такі більш ризикові, але потенційно прибуткові активи інвестори виділяють 10−15% портфеля.

Український венчурний ринок уже працює

Магєра наголосила, що венчурні інвестиції — це вже не абстрактна історія для українського інвестора.

За її словами, опитування українських синдикатів показало, що лише п’ять таких структур у 2025 році проінвестували $30 млн. При цьому в Україні вже працює понад десять синдикатів.

«Ця історія вже для українського інвестора працює на практиці. Цей ринок існує і він досить активний», — зазначила вона.

Як працює модель синдикату

Магєра пояснила, що синдикати можуть працювати по-різному. Зазвичай є управлінська команда, яка займається пошуком компаній для інвестування, аналізом і структуруванням угод.

За її словами, пошук компаній — одна з найскладніших частин для приватного інвестора. Навіть якщо інвестор готовий виділити частину капіталу на венчур, у нього виникає питання: де знайти майбутній Google чи OpenAI і як отримати доступ до такої угоди.

Ще одна складність — якісний аналіз компанії. Синдикати проводять due diligence: перевіряють продукт, результати, клієнтів, технологію, команду та потенціал бізнесу.

Одна-дві інвестиції — це не венчурний портфель

Однією з найбільших помилок приватних інвесторів Магєра назвала бажання зробити одну-дві інвестиції у стартапи.

За її словами, одна або дві угоди — це не портфель і не системна венчурна стратегія. Якщо інвестор має лише $10 000 і не планує виділяти на цей клас активів додатковий капітал у майбутньому, краще розглянути інші інструменти.

У венчурі, за її словами, працює математика портфеля. Частина компаній може не повернути інвестиції, частина покаже середній результат, а кілька «зірок» можуть повернути весь портфель.

Як формувати венчурний портфель

Магєра радить будувати портфель із 10−20 угод у горизонті 3−5 років.

Починати варто з невеликих чеків — від мінімально доступного рівня. За її словами, більшість синдикатів, зокрема ICLUB, дають можливість інвестувати від $5 000.

Вона також застерігає від концентрації капіталу в одній угоді, навіть якщо компанія здається дуже перспективною. Такий підхід може принести результат, але також суттєво підвищує ризики.

Диверсифікація має бути секторальною і географічною

За словами Магєри, інвесторам варто дивитися на стартапи не окремо, а з точки зору всього портфеля.

Важливо не концентруватися в одному секторі. Наприклад, якщо в портфелі вже є кілька фінтех-компаній, варто шукати можливості в інших вертикалях.

Також вона радить диверсифікувати портфель географічно. Крім США, варто звертати увагу на Європу, Азію та інші регіони, які можуть бути перспективними для технологічних компаній.

На що дивитися під час відбору стартапу

Магєра назвала три головні критерії відбору стартапів: команда, ринок і продукт.

Найважливішою вона вважає команду: її експертизу, здатність працювати, будувати компанію та презентувати бізнес. Другий критерій — розмір і перспектива ринку. Третій — продукт, який має вирішувати реальну проблему та мати технологічну перевагу.

Які ризики має розуміти інвестор

Венчурні інвестиції можуть бути високоприбутковими, але частина вкладень може не повернутися. Саме тому інвестору потрібен диверсифікований портфель, а не ставка на одну компанію.

Горизонт інвестування може становити до п’яти, а інколи й до десяти років. Також венчур має низьку ліквідність: інвестор не може просто вийти з угоди в будь-який момент. Вихід зазвичай прив’язаний до певної події — продажу компанії або появи іншого інвестора, готового викупити частку.

З чого починати

Магєра радить починати з побудови стратегії. Інвестор має одразу планувати не одну угоду, а портфель мінімум із 10 компаній, розраховувати капітал і дивитися на венчур як на довгостроковий актив.

Вона також наголосила, що інвестувати потрібно лише ту частину капіталу, якою інвестор готовий ризикувати. Це не мають бути останні гроші, і для таких інвестицій не можна брати кредит.

За словами Магєри, якщо інвестор ніколи не працював із венчуром, починати самостійно складно і ризиковано. У такому разі краще робити це з досвідченим партнером.

Що це означає для українського інвестора

Венчурні інвестиції поступово стають доступнішими для українців, але вони залишаються складним і ризиковим класом активів.

Головний висновок для приватного інвестора — не сприймати стартапи як швидкий спосіб заробітку. Це довгострокова стратегія, яка потребує портфельного підходу, регулярності, диверсифікації, готовності до ризику та розуміння, що результат можуть принести лише кілька компаній із усього портфеля.

Саме тому венчур може бути частиною інвестиційної стратегії, але не заміною базового портфеля чи інструментом для вкладення останніх заощаджень.

Виступ експертки (3:11:13 — Як українцю почати інвестувати в глобальні технологічні стартапи від $5 000).