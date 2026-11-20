До свого 35-річчя BAYADERA GROUP разом з горілчаним брендом HLIBNY DAR започаткували соціальний проєкт гуманітарного розмінування «Ціна хліба». У партнерстві з Благодійним фондом «Розмінування України» компанія долучилася до повернення українських сільськогосподарських земель до безпечного використання. Першим етапом стало розмінування 12 гектарів землі поблизу села Волобуївка Харківської області.

20 листопада BAYADERA GROUP відзначає 35 років від дня заснування. За цей час компанія пройшла шлях від українського бізнесу, заснованого у 1991 році, до одного з найбільших алкогольних холдингів країни. Цю важливу дату компанія вирішила відзначити справою, яка має довгострокове суспільне значення, — підтримкою відновлення українських земель.

Назва проєкту «Ціна хліба» символічна. Хліб в Україні — це не лише продукт харчування, а й символ родини, дому, праці та зв'язку поколінь. Його історія починається із зерна, якому потрібна безпечна земля, щоб прорости. Для HLIBNY DAR цей зв'язок особливо близький, адже основою виробництва бренду є пшеничне зерно.

«Для BAYADERA GROUP українська земля, зерно та хліборобські традиції — невіддільна частина цінностей бренду HLIBNY DAR. Підтримати повернення української землі до життя для нас — природний крок, — каже Анатолій Корчинський, CEO BAYADERA GROUP. — Тому щоб у полі знову був урожай, земля має бути безпечною».

Масштаб проблеми мінної небезпеки в Україні залишається значним. За оцінкою Програми розвитку ООН, наприкінці 2025 року близько 133 300 кв. км території країни залишалися потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Водночас за даними Міністерства економіки та довкілля України, у 2026 році держава продовжує розширювати роботи з гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель. Станом на липень оператори протимінної діяльності вже повернули до використання понад 16,4 тисячі гектарів таких угідь.

Роботи в межах «Ціни хліба» виконує сертифікований оператор протимінної діяльності відповідно до національних стандартів та затверджених операційних процедур. Вони передбачають оцінювання безпекової ситуації, моніторинг ризиків і взаємодію з громадами. Результати робіт також вносять до інформаційної системи протимінної діяльності IMSMA. Після очищення та підтвердження безпечності ділянку передають громаді для подальшого використання.

Для місцевих жителів це означатиме можливість відновлювати господарську діяльність, а для аграріїв — повертатися до роботи на полях. Адже кожен очищений гектар — це не лише відновлення сільськогосподарського потенціалу, а й нові можливості для людей та місцевої економіки.

«„Ціна хліба“ — це лише перший крок і потужний старт нашої спільної з брендом HLIBNY DAR програми, яку ми плануємо активно розвивати, — підсумовує Анатолій Корчинський. — Ми прагнемо, щоб в Україні ставало більше безпечних земель, придатних для вирощування зерна, і аграрії могли швидше починати їх обробляти».

Цей проєкт продовжує системну роботу BAYADERA GROUP із підтримки України. Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 124,5 млн грн на фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Сил оборони України й населення, яке постраждало від війни. Серед реалізованих ініціатив — мобільний шиномонтаж для бойових частин, мобільні шпиталі для постраждалих унаслідок підриву Каховської ГЕС, навчальні курси для інструкторів із тактичної медицини за стандартами НАТО, проєкт «Загін „Метелики“ для операторів дронів», а також забезпечення військових ударними та розвідувальними дронами.

Компанія також долучилася до облаштування скверу «Данської солідарності» в Миколаєві та відновлення ОХМАТДИТу після російського ракетного удару.

«За роки повномасштабної війни розуміння відповідальності бренду стало глибшим, — наголошує CEO компанії. — Сьогодні недостатньо просто вести успішний бізнес. Важливо підтримувати людей, створювати робочі місця, допомагати країні та діяти відповідно до задекларованих цінностей».

Масштаб BAYADERA GROUP