У жовтні 2026 року український автопарк поповнили 13,5 тис. легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед нових машин лідером став Hyundai Tucson, а серед імпортованих вживаних авто найбільше зареєстрували Volkswagen Golf.

Від Hyundai Tucson до Volkswagen Golf: які бензинові авто найчастіше поповнювали автопарк України. ФОТО: volkswagen-newsroom

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За даними асоціації «Укравтопром», із загальної кількості бензинових автомобілів 2 тис. були новими. Порівняно з жовтнем минулого року їхня кількість скоротилася на 15%.

Натомість імпортованих вживаних машин зареєстрували 11,5 тис. Це на 0,2% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Які нові бензинові автомобілі обирали українці

Серед нових легковиків із бензиновими двигунами перше місце посів Hyundai Tucson. У жовтні зареєстрували 146 таких автомобілів.

На другій позиції опинився Skoda Kodiaq із результатом 131 авто. Третім став Mazda CX-5, якому віддали перевагу 125 покупців.

До п'ятірки лідерів також увійшли Skoda Octavia (111 авто) та Suzuki SX4 (97 авто).

Рейтинг найпопулярніших нових бензинових моделей у жовтні:

Hyundai Tucson — 146 авто; Skoda Kodiaq — 131 авто; Mazda CX-5 — 125 авто; Skoda Octavia — 111 авто; Suzuki SX4 — 97 авто.

Які вживані бензинові автомобілі найчастіше імпортували

Серед імпортованих машин із пробігом найпопулярнішим став Volkswagen Golf. У жовтні зареєстрували 727 автомобілів цієї моделі. Майже такий самий результат показав Volkswagen Tiguan, який посів друге місце з 723 авто.

Третю сходинку рейтингу зайняв Nissan Rogue із 687 автомобілями. Далі йде Audi Q5, якого зареєстрували 601 раз.

П'ятірку лідерів замикає Ford Escape із показником 320 авто.

Найпопулярніші імпортовані вживані бензинові моделі: