Українські пенсіонери можуть отримати виплати, які не надходили протягом кількох років. Однак сума заборгованості та порядок її повернення залежать від причини затримки. В одних випадках діє обмеження у три роки, в інших Пенсійний фонд зобов'язаний виплатити всі належні кошти незалежно від строку. Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
Українцям можуть виплатити пенсію за минулі роки: хто має право та як отримати гроші
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Коли пенсію виплатять за всі пропущені роки
Відповідно до статті 46 закону, якщо пенсію вже призначили та нарахували, але людина не отримала її з вини органу, який призначає і виплачує пенсію, заборгованість мають погасити без обмеження строку.
Наприклад, якщо через помилку Пенсійного фонду виплати не надходили протягом п'яти років, пенсіонер має право вимагати повернення всієї невиплаченої суми за цей період.
Крім основної заборгованості, закон передбачає компенсацію втрати частини доходів через порушення строків виплати.
Водночас можливість отримати кошти за весь період не означає автоматично, що всю суму перерахують одним платежем.
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Коли повернуть пенсію лише за три роки
Інші правила діють, якщо пенсіонер своєчасно не отримував уже нараховані виплати з власної вини.
У такому випадку Пенсійний фонд може виплатити заборгованість не більш ніж за три роки до дня звернення.
При цьому порядок виплати передбачає два етапи:
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Частину заборгованості, але не більш ніж за 12 місяців, виплачують одночасно.
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Решту коштів повертають щомісяця рівними частинами. Розмір кожної доплати не може перевищувати місячної пенсії.
Таким чином, навіть якщо людині належить пенсія за три роки, отримати всю суму одним платежем за загальним правилом не вдасться.
Що буде, якщо пенсію вчасно не оформили
Важливо відрізняти невиплачену пенсію від ситуації, коли людина досягла пенсійного віку, але взагалі не оформила виплати.
Згідно зі статтею 45 закону, якщо звернутися за призначенням пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, її призначають із наступного дня після досягнення відповідного віку.
Якщо подати заяву пізніше, пенсію за загальним правилом призначають із дня звернення. Тобто отримати гроші за всі роки, протягом яких людина не зверталася за призначенням пенсії, зазвичай не можна.
Водночас законодавство передбачає автоматичне призначення пенсії за віком, якщо в державних реєстрах є необхідні відомості про страховий стаж. Тому перед поданням заяви варто перевірити, чи не була пенсія вже призначена автоматично.
Як отримати невиплачену пенсію
Щоб повернути заборгованість, потрібно звернутися до Пенсійного фонду та встановити причину, з якої не надходили гроші.
Зробити це можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ або дистанційно через вебпортал електронних послуг.
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