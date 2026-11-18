Українські пенсіонери можуть отримати виплати, які не надходили протягом кількох років. Однак сума заборгованості та порядок її повернення залежать від причини затримки. В одних випадках діє обмеження у три роки, в інших Пенсійний фонд зобов'язаний виплатити всі належні кошти незалежно від строку. Про це повідомляє видання «На пенсії» з посиланням на Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Українські пенсіонери можуть отримати виплати, які не надходили протягом кількох років.

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Коли пенсію виплатять за всі пропущені роки

Відповідно до статті 46 закону, якщо пенсію вже призначили та нарахували, але людина не отримала її з вини органу, який призначає і виплачує пенсію, заборгованість мають погасити без обмеження строку.

Наприклад, якщо через помилку Пенсійного фонду виплати не надходили протягом п'яти років, пенсіонер має право вимагати повернення всієї невиплаченої суми за цей період.

Крім основної заборгованості, закон передбачає компенсацію втрати частини доходів через порушення строків виплати.

Водночас можливість отримати кошти за весь період не означає автоматично, що всю суму перерахують одним платежем.

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