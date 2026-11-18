У середу, 18 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 13 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.
18 листопада 2026, 10:51
Долар і євро пішли вниз: як змінився курс валют 18 листопада
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,20−45,87 грн. Євро купують за 49,74 грн, а продають за 50,66 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,75−45,95 грн, євро — 50,50−50,81 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,17−45,22 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,57−49,61 грн.
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Джерело: Мінфін
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