У середу, 18 листопада, середній курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 13 копійок у купівлі та 12 копійок у продажу.

Курс долара втратив 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,20−45,87 грн. Євро купують за 49,74 грн, а продають за 50,66 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,75−45,95 грн, євро — 50,50−50,81 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,17−45,22 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,57−49,61 грн.

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