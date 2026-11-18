За підсумками січня — вересня 2026 року 12 із 59 українських банків завершили звітний період зі збитками. Найбільший негативний фінансовий результат зафіксовано в Банку «Альянс» — 298,09 млн грн, що у сім разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Таким чином, збитковим за результатами дев'яти місяців виявився приблизно кожен п'ятий банк.

Які банки зазнали найбільших збитків

Трійка найзбитковіших українських банків порівняно з попереднім рейтингом не змінилася.

Найбільші втрати зафіксував Банк «Альянс», який за дев'ять місяців отримав 298,09 млн грн збитку. У річному вимірі негативний фінансовий результат установи збільшився у сім разів.

На другому місці опинився ПІН Банк зі збитком 57,99 млн грн. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року банк отримав 43,98 млн грн збитків. Отже, за рік показник зріс майже на 32%.

Третю позицію посів ЮТЕ Банк із негативним фінансовим результатом 54,13 млн грн. Це перехідний банк, створений у межах процедури врегулювання РВС Банку.

Сукупний збиток цих трьох установ становив 410,21 млн грн.

Що відбувається з прибутками банківської системи

Попри збитковість окремих установ, загалом банківський сектор України залишається прибутковим.

За дев'ять місяців 2026 року банки отримали 79,65 млрд грн чистого прибутку. Однак це на 33,3%, або 39,77 млрд грн, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше НБУ пояснював скорочення загального чистого прибутку застосуванням підвищеної ставки податку на прибуток банків у розмірі 50%.

При цьому прибуток платоспроможних банків до оподаткування за січень — вересень зріс на 4,5% у річному вимірі.

Регулятор також звертав увагу на збільшення витрат банків на формування резервів під кредитні збитки в умовах посилення воєнних ризиків.