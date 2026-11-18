Звичайні старі ґудзики, які часто роками лежать у шухлядах або коробках для шиття, можуть становити значну цінність для колекціонерів. У Чехії на онлайн-аукціоні Aukro виставляли колекцію приблизно із 760 зразків ґудзиків зі стартовою ціною 100 тисяч чеських крон. Про це повідомляє чеське видання Nespechej .

Звичайні старі ґудзики, які часто роками лежать у шухлядах або коробках для шиття, можуть становити значну цінність для колекціонерів.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Колекція містила зразки, датовані періодом від 1920 року. Однак висока стартова вартість не означає, що власнику вдалося продати її за цю суму.

За інформацією видання, станом на 31 серпня 2026 року жоден покупець ще не зробив ставки. Завершення аукціону було заплановано на 2 вересня. Підтвердженої інформації про остаточну ціну продажу немає.

Які ґудзики можуть коштувати дорого

Колекціонування історичних ґудзиків стало окремим напрямом антикварного ринку. Для покупців такі предмети цікаві не лише як елементи одягу, а й як свідчення історії моди, військової справи та розвитку ремесел.

Найбільшу увагу колекціонерів можуть привертати:

Військові ґудзики. Особливо з гербами, символікою військових підрозділів, рідкісними позначками та підтвердженим історичним походженням.

Ґудзики з дорогих або незвичайних матеріалів. Зокрема перламутру, кістки, латуні, декоративного скла та інших матеріалів.

Вироби ручної роботи. З незвичайними орнаментами, складним оздобленням чи нестандартною формою.

Рідкісні дизайнерські та фірмові ґудзики. Вироби відомих майстрів або виробників, які випускалися обмеженими серіями.

Повні історичні комплекти. Набори, що збереглися разом і мають підтверджене походження.

При цьому вік виробу — далеко не головний критерій його вартості. Навіть столітній ґудзик може коштувати небагато, якщо він масово вироблявся та часто трапляється на ринку.

Як перевірити, чи має старий ґудзик цінність

Фахівці рекомендують насамперед уважно оглянути зворотний бік виробу.

Саме там можуть бути позначки виробника, назва фабрики, клеймо або інші символи, які допоможуть визначити походження та приблизний вік предмета.

Особливо важливі такі деталі для військових ґудзиків, оскільки маркування іноді дозволяє встановити виробника чи історичний період.

На ціну також впливає збереженість. Тріщини, сколи, пошкоджене кріплення або сліди невдалого очищення можуть суттєво знизити вартість.

Тому перед продажем старовинних речей не варто самостійно полірувати їх агресивними засобами чи видаляти патину. Спершу доцільно зробити фотографії з обох боків і порівняти предмет із подібними лотами на антикварних аукціонах.