Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликав Україну прискорити реформи податкової системи, енергетичного сектору, пенсійного забезпечення та боротьби з корупцією. Виконання взятих зобов'язань є важливим для розблокування міжнародного фінансування та збереження макроекономічної стабільності. Про це йдеться у заяві керівника місії МВФ Гевіна Грея від 16 листопада за результатами переговорів з українською владою, пыше народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

МВФ назвав реформи, яких очікує від України

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Фонд також наголосив на необхідності обережного формування державного бюджету на 2027 рік, збереження незалежності Національного банку та доопрацювання законодавства про віртуальні активи.

Податки: реформа спрощеної системи та боротьба з тіньовою економікою

Одним із головних пріоритетів МВФ називає скорочення тіньової економіки, яке має допомогти збільшити доходи бюджету без надмірного навантаження на легальний бізнес.

Особливу увагу Фонд приділяє реформуванню спрощеної системи оподаткування.

На думку МВФ, зміни мають вирівняти умови оподаткування різних категорій підприємців та обмежити можливості використання пільгових режимів для ухилення від податків.

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Фонд закликає українську владу виконати відповідні зобов'язання, зокрема для розблокування донорського фінансування та підтримки інвестицій.

Серед незавершених структурних маяків програми залишається внесення змін до Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення та правил обмеження процентних витрат, які можуть зменшувати оподатковуваний прибуток компаній.

При цьому в листопадовій заяві МВФ не йдеться про негайне запровадження конкретних нових ставок податків для ФОП. Фонд наголошує саме на необхідності реалізувати погоджені реформи.

Бюджет і пенсії: обмеження нових видатків

МВФ закликав уряд обережно формувати та виконувати державний бюджет на 2027 рік.

Через тривалу війну, високі оборонні витрати та значні потреби у фінансуванні можливості держави для додаткових витрат залишаються обмеженими.

Тому Фонд рекомендує спрямовувати кошти передусім на пріоритетні потреби та не розширювати необоронні видатки без належного фінансового обґрунтування.

Окремо МВФ звернув увагу на пенсійну систему.

Будь-яка пенсійна реформа не повинна збільшувати дефіцит сектору загального державного управління, наголошують у Фонді.

Це означає, що під час запровадження змін уряд має враховувати довгострокові можливості бюджету та Пенсійного фонду.

Водночас ця рекомендація не є вимогою автоматично скоротити вже призначені пенсії.

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Енергетика: зміна правил ринку та захист населення

Ще один важливий напрям — реформування енергетичного сектору.

МВФ очікує підготовки до лібералізації енергоринку та перегляду механізму спеціальних обов'язків (PSO), за допомогою якого, зокрема, забезпечуються регульовані ціни для побутових споживачів.

Однак Фонд наголошує, що лібералізації енергоринку має передувати належний соціальний захист вразливих домогосподарств.

Серед інших необхідних заходів:

відновлення фінансової стійкості енергетичного сектору;

покращення адресної підтримки населення;

посилення корпоративного управління енергетичними компаніями;

забезпечення незалежності та доброчесності НКРЕКП;

виконання дорожньої карти реформування енергетики.

Заява МВФ не встановлює конкретних дат або розмірів можливого підвищення тарифів для населення.

Криптовалюта: нові правила для ринку

Фонд також закликав Україну доопрацювати законодавство про віртуальні активи відповідно до міжнародних стандартів і вимог Європейського Союзу.

Зокрема, майбутній закон повинен чітко визначити повноваження державних регуляторів та встановити правила:

допуску компаній на ринок;

пруденційного нагляду;

фінансового моніторингу;

забезпечення виконання законодавчих вимог.

МВФ вважає, що ефективне регулювання ринку віртуальних активів необхідне для захисту фінансової стабільності.

Крім того, Фонд наголошує на необхідності модернізації інфраструктури ринку капіталу та вдосконалення системи управління Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Антикорупційні реформи та державні підприємства

МВФ закликає українську владу прискорити боротьбу з корупцією, посилити незалежність та ефективність антикорупційних органів.

Серед пріоритетів — удосконалення механізмів запобігання корупції, підвищення відповідальності за порушення та забезпечення прозорості роботи державних підприємств.

Фонд також очікує продовження реформи корпоративного управління держкомпаніями.

На думку МВФ, ці зміни мають зміцнити довіру інвесторів та підтримати євроінтеграцію України.

Курс гривні та банки: чого очікує МВФ

МВФ наголошує на важливості незалежності Національного банку та збереження гнучкого обмінного курсу гривні.

На думку Фонду, гнучкість курсу допомагає економіці адаптуватися до зовнішніх шоків і зберігати міжнародні резерви.

Водночас НБУ має продовжувати політику, спрямовану на стримування інфляції та повернення її до цільового рівня 5%.

Щодо банківського сектору МВФ зазначає, що він залишається ліквідним, капіталізованим та прибутковим, хоча кредитні ризики зростають через російські атаки на бізнес, логістику та експортну інфраструктуру.

Тому Фонд наголошує на необхідності своєчасного та передбачуваного фінансування чинних програм підтримки підприємств, щоб не допустити накопичення боргів та погіршення якості банківських кредитів.

Скільки грошей може отримати Україна

Нагадаємо, наразі Україна та МВФ обговорюють другий і третій перегляди чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд.

Сторони вже досягли значного прогресу, однак остаточної домовленості на рівні персоналу Фонду поки немає.

За попередніми оцінками МВФ, Україна виконала всі кількісні критерії програми станом на кінець вересня 2026 року.

Із шести структурних маяків, передбачених до кінця жовтня, два виконано вчасно, ще два — із затримкою. Робота над рештою триває.

Успішне завершення переглядів та отримання необхідних гарантій фінансування дозволить винести питання на розгляд Виконавчої ради МВФ.

У разі її позитивного рішення Україна зможе отримати близько $1,6 млрд.

Водночас Фонд оцінює залишкову потребу України у фінансуванні на 2027 рік у $32−34 млрд, а на 2028 рік — ще у $17 млрд. Саме тому викон