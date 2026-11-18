За січень — вересень 2026 року українські банки отримали 79,65 млрд грн чистого прибутку, що на 33,3%, або 39,77 млрд грн, менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найприбутковішим залишився державний Приватбанк, який заробив 36,89 млрд грн — майже половину фінансового результату всієї банківської системи. Про це свідчать дані Національного банку України.

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Водночас із 59 банків, які працювали на ринку, 12 завершили дев'ять місяців зі збитками.

Які банки заробили найбільше

Приватбанк зберіг беззаперечне лідерство за чистим прибутком, хоча його фінансовий результат скоротився на 27,1% порівняно із січнем — вереснем 2025 року.

На другому місці опинився Універсал Банк (mono), який збільшив прибуток на 12,1% — до 5,72 млрд грн.

Третю позицію зберіг Райффайзен Банк із результатом 5,25 млрд грн, що на 28,4% менше, ніж торік.

ПУМБ піднявся на четверте місце з прибутком 4,38 млрд грн, випередивши державний Ощадбанк, який опустився на п'яту позицію.

Топ-10 найприбутковіших банків України за дев'ять місяців 2026 року

Сукупний чистий прибуток першої десятки становив близько 70,62 млрд грн, що еквівалентно майже 89% чистого фінансового результату банківської системи.

При цьому серед десяти найбільш прибуткових установ лише Універсал Банк продемонстрував зростання чистого прибутку в річному вимірі.

Чому прибутки державних банків скоротилися

Найпомітніше погіршення фінансових результатів серед лідерів продемонстрували державні банки.

Прибуток Ощадбанку зменшився у 3,5 раза — до 3,96 млрд грн, Укрексімбанку — у 2,2 раза, до 3,20 млрд грн.

Укргазбанк заробив 2,44 млрд грн, що на 37,5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Водночас скорочення чистого прибутку не обов'язково свідчить про погіршення операційної діяльності банків.

Раніше НБУ повідомив, що за дев'ять місяців 2026 року прибуток платоспроможних банків до оподаткування зріс на 4,5%, проте чистий фінансовий результат скоротився на третину через застосування підвищеної ставки податку на прибуток у розмірі 50%.

Зокрема, Приватбанк раніше повідомляв, що його прибуток до оподаткування за дев'ять місяців становив 74,4 млрд грн, збільшившись на 11,1%. Водночас витрати на податок на прибуток зросли на 130% — до 37,5 млрд грн.

Отже, падіння чистого прибутку значною мірою пояснюється більшим податковим навантаженням, а не виключно зниженням доходів від банківських операцій.

Що буде з прибутковістю банків

За оцінкою НБУ, банки зберігають прибутковість завдяки високій чистій процентній маржі та збільшенню кредитування.

За дев'ять місяців 2026 року чиста процентна маржа становила 7,8%, а в третьому кварталі — 8%.

У вересні частка доходів від кредитування досягла 50,9% загальних процентних доходів банків.

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Водночас регулятор попереджає, що підвищене оподаткування обмежує можливості фінустанов накопичувати капітал для подальшого нарощування кредитних портфелів.

За оцінкою Нацбанку, нинішньої рентабельності капіталу багатьом банкам може бути недостатньо для підтримання попередніх темпів зростання. Навіть за збереження поточної прибутковості можливості розширення операцій можуть обмежитися 15−20% на рік.

Попри це, НБУ оцінює наявний запас капіталу банківського сектору як достатній для збереження його стійкості навіть у разі посилення воєнних та макроекономічних ризиків.