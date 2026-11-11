Не вистачає стажу для пенсії: на які виплати можуть розраховувати українці у 2026 році

Досягнення пенсійного віку не завжди означає, що людина отримуватиме пенсію. Якщо їй не вистачає страхового стажу, держава передбачає можливість отримувати щомісячну соціальну допомогу. Але право на такі виплати залежить від віку, доходів та інших умов.

Чому у 2026 році не всі українці можуть вийти на пенсію у 60 років. Фото: Pexels

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Хто може розраховувати на державну підтримку, скільки платять у 2026 році та як оформити допомогу через Пенсійний фонд України?

Чому у 2026 році не всі українці можуть вийти на пенсію у 60 років

В Україні право на пенсію за віком залежить не лише від досягнення певного віку, а й від кількості років страхового стажу. У 2026 році вимоги до нього зросли: щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки стажу.

Якщо людина не набрала необхідної кількості років, пенсію можуть призначити пізніше. У 63 роки для цього потрібно мати від 23 до 32 років страхового стажу, а у 65 років — від 15 до 22 років.

Якщо до 65 років людина не накопичила 15 років страхового стажу, права на пенсію за віком вона не матиме. Проте це не означає, що вона залишиться без державної підтримки. Для таких випадків законодавство передбачає щомісячну соціальну допомогу.

Хто може отримувати соціальну допомогу замість пенсії

Державна соціальна допомога передбачена не лише для людей старшого віку, яким не вистачило стажу для пенсії. Право на неї також мають окремі категорії людей з інвалідністю та дітей, які втратили годувальника.

Зокрема, на виплати можуть претендувати:

люди віком від 65 років, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю I, II або III групи;

діти померлого годувальника, якщо він не мав необхідного страхового стажу для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника;

жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»;

священнослужителі та церковнослужителі, які відповідають установленим законом умовам.

Самої належності до однієї з цих категорій недостатньо. Пенсійний фонд також перевіряє матеріальне становище заявника та наявність інших державних виплат.

Який дохід має бути у заявника

Для призначення допомоги людина, як правило, не повинна отримувати пенсію або інші виплати, несумісні з цим видом державної підтримки.

Також враховують середньомісячний сукупний дохід сім'ї за шість календарних місяців, які передують місяцю, що передує місяцю звернення. У розрахунку на одну людину він не повинен перевищувати прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році цей показник становить 2595 грн.

Для двох категорій заявників діють винятки. Людям з інвалідністю I групи та дітям померлого годувальника допомогу призначають незалежно від рівня доходу.

Скільки виплачують у 2026 році

Розмір державної соціальної допомоги залежить від категорії отримувача. Його визначають у відсотках від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 грн.

Передбачені такі розміри виплат:

30% прожиткового мінімуму — для людей віком від 65 років, які не мають права на пенсію;

60% — для людей з інвалідністю III групи;

80% — для людей з інвалідністю II групи;

100% — для людей з інвалідністю I групи, жінок зі званням «Мати-героїня» та на одну дитину померлого годувальника;

120% — на двох дітей померлого годувальника;

150% — на трьох і більше дітей померлого годувальника;

50% — для священнослужителів.

Для людей віком від 65 років базовий розмір допомоги становить 30% прожиткового мінімуму. Проте це не обов'язково остаточна сума виплати.

Постанова Кабміну № 265 передбачає механізм державної адресної допомоги. Якщо призначена соціальна виплата разом з іншими врахованими виплатами не досягає встановленого прожиткового мінімуму, держава може компенсувати різницю. Порядок такого розрахунку залежить від категорії отримувача та передбачених законодавством умов.

Як оформити допомогу та які документи потрібні

Із 1 липня 2025 року призначенням і виплатою цього виду державної соціальної допомоги займається Пенсійний фонд України.

Для оформлення потрібно подати заяву та підготувати основні документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудову книжку;

декларацію про доходи, якщо вона необхідна.

Для окремих категорій заявників знадобляться додаткові документи. Наприклад, жінкам зі званням «Мати-героїня» потрібно надати відповідне посвідчення.

Якщо допомогу оформлюють на дитину померлого годувальника, необхідні свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть годувальника або відповідне судове рішення. За потреби також подають документи про родинні зв'язки, встановлення опіки чи навчання дитини.

Якщо заяву подає представник, він має підтвердити свої повноваження.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноважений орган місцевої ради. Документи також приймають поштою та онлайн через вебпортал електронних послуг або мобільний застосунок Пенсійного фонду. Подати заяву можна і через портал «Дія», якщо відповідна послуга доступна.

Для електронного звернення потрібен кваліфікований електронний підпис або інший передбачений системою засіб електронної ідентифікації.

Заяву розглядають не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх необхідних документів і відомостей. Про ухвалене рішення Пенсійний фонд повідомляє протягом п'яти робочих днів.

Чи можна докупити страховий стаж, якщо його не вистачає

Якщо людині бракує страхового стажу для призначення пенсії, законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески. Це можна робити як за поточні періоди, так і за окремі минулі періоди, коли людина не працювала офіційно та не була застрахованою в системі пенсійного страхування.

У першому випадку людина укладає договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та сплачує внески. Страховий стаж зараховують за ті місяці, за які надійшла оплата.

Другий варіант — одноразово сплатити внески за минулі періоди. Але така можливість має обмеження: докупити можна лише ті місяці, коли людина не була застрахованою в системі. Мінімальний розмір внеску для такого платежу також відрізняється від звичайної щомісячної сплати.

Перед укладенням договору варто перевірити власний страховий стаж в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду. Там можна переглянути дані про періоди роботи та сплату внесків роботодавцем.

Якщо стажу недостатньо для виходу на пенсію у 60 років, людина може отримати право на пенсію пізніше, добровільно сплатити внески за відсутні періоди або, за наявності відповідних підстав, оформити державну соціальну допомогу після досягнення 65 років.