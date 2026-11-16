Долар росте, євро падає: що відбувається з курсом у понеділок

У понеділок, 16 листопада, середній курс долара подорожчав на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Натомість к урс євро втратив 11 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.

У понеділок, 16 листопада, середній курс долара подорожчав на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Натомість курс євро втратив 11 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,29−45,97 грн. Євро купують за 50,13 грн, а продають за 51,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,20 грн, євро — 51,00−51,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 45,30−45,34 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,92−49,94 грн.

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