У понеділок, 16 листопада, середній курс долара подорожчав на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Натомість курс євро втратив 11 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
16 листопада 2026, 10:52
Долар росте, євро падає: що відбувається з курсом у понеділок
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,29−45,97 грн. Євро купують за 50,13 грн, а продають за 51,05 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,00−46,20 грн, євро — 51,00−51,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 45,30−45,34 грн. Торги з євро проходять на рівні 49,92−49,94 грн.
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Джерело: Мінфін
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