Alibaba провела найбільше SPO в історії Гонконгу

Alibaba залучила 80 млрд гонконгських доларів ($10,2 млрд) у рамках найбільшого в історії Гонконгу додаткового розміщення акцій, повідомляє Bloomberg.

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Компанія продала 710 млн. паперів по 112,7 гонконгських доларів за акцію. Попит інституційних інвесторів майже втричі перевищив обсяг пропозиції.

Куди направлять капітал

Залучений капітал Alibaba має намір направити на розвиток ШІ та інфраструктури, включаючи чіпи, дата-центри та розробку великих мовних моделей.

Компанія вже продала низку активів і зобов'язалася витратити понад 380 млрд юанів ($56,5 млрд) на ШІ протягом трьох років. Її флагманська лінійка ШІ-моделей Qwen стала однією з найпопулярніших у світі. Голова Alibaba Джозеф Цай та гендиректор Едді Ву придбали акції компанії після розміщення приблизно на 80 млн і 40 млн гонконгських доларів відповідно. Акції Alibaba не можна буде продати 90 днів після розміщення.

Як відреагували акції

Як зазначає Bloomberg, у понеділок, 24 серпня, акції Alibaba подешевшали на 8,5%, показавши максимальне падіння з початку 2025 року.

Інвестори сумніваються, чи компанія зможе забезпечити достатню віддачу від вкладень, залучених за підсумками розміщення.

На тлі слабкого споживчого попиту в Китаї та високої конкуренції компанія поки що не продемонструвала стійку довгострокову модель монетизації ШІ. Інвестор Майкл Б'юррі розкритикував нове розміщення, заявивши, що воно призведе до подальшого зниження рентабельності капіталу.