Після закриття міжбанку у четвер, 12 листопада, курс долара подорожчав на 11 копійок у купівлі і на 9 у продажу. Тоді як курс євро збільшився на 9 копійок у купівлі і на 8 — у продажу.
12 листопада 2026, 17:36
Долар і євро дорожчають на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 12 листопада
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Закриття 12 листопада
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Зміни
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45,27/45,32
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45,38/45,41
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11/9
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50,20/50,23
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50,29/50,31
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9/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,29−45,96 грн. Євро купують за 50,33 грн, а продають за 51,24 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,06−46,24, євро — 51,20−51,50 грн.
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Джерело: Мінфін
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