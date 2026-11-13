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13 листопада 2026, 8:00

«Укрпошта» отримала дозвіл на валютний еквайринг: які нові можливості відкриває рішення НБУ

Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які має право здійснювати АТ «Укрпошта». Тепер компанія зможе не лише переказувати кошти без відкриття рахунку, а й надавати послуги з еквайрингу платіжних інструментів у межах відповідної ліцензії.

Національний банк України розширив перелік валютних операцій, які має право здійснювати АТ «Укрпошта».
Укрпошта розширює фінансові послуги
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Рішення ухвалив Комітет НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Одночасно регулятор відкликав попередню ліцензію «Укрпошти», яка дозволяла здійснювати лише валютні операції з переказу коштів без відкриття рахунку. Замість неї компанія отримала нову, з розширеним переліком дозволених послуг.

Що означає новий дозвіл на еквайринг

Еквайринг — це фінансова платіжна послуга, яка забезпечує приймання платежів за допомогою платіжних карток та інших платіжних інструментів. У цьому випадку йдеться про можливість здійснювати такі операції в межах валютних послуг.

Зокрема, нова ліцензія розширює можливості «Укрпошти» щодо обслуговування безготівкових платежів, пов'язаних із валютними операціями.

Це може стати підґрунтям для розвитку нових платіжних сервісів, зокрема приймання платежів із використанням платіжних карток у межах дозволених валютних операцій.

Водночас сама видача ліцензії не означає автоматичного запуску нових послуг. Для цього компанії необхідно забезпечити відповідну технічну інфраструктуру та виконати вимоги законодавства і платіжних систем.

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Які послуги вже були доступні

До цього «Укрпошта» мала дозвіл на здійснення валютних операцій у частині переказу коштів без відкриття рахунку. Такий механізм дозволяє проводити грошові перекази без необхідності відкривати банківський рахунок.

Тепер цей напрям збережено в новій ліцензії, але до нього додали ще один вид діяльності — еквайринг платіжних інструментів.

Таким чином, рішення НБУ для «Укрпошти» відкриває додаткові можливості розвитку платіжного бізнесу та розширення спектра фінансових послуг.

Як ми писали: Укрпошта готує власний банк: на що планують спрямувати понад 325 млн грн


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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