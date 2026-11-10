CreditKasa очолила рейтинг Minfin.com.ua за підсумками III кварталу 2026 року

За результатами III кварталу 2026 року CreditKasa отримала 1 місце серед 33 компаній України у категорії «Найдешевший кредит в МФО » в рейтингу Minfin.com.ua.

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Оцінювання охоплювало результати діяльності компаній у період з 20 серпня по 23 вересня 2026 року. Дослідження проведено ТОВ «МінфінМедіа».

Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням: https://sp.minfin.com.ua/credits-top

Для CreditKasa цей результат став ще одним підтвердженням ефективності обраного підходу до розвитку продуктів і клієнтського сервісу.

Фокус — на потребах користувача

Сьогодні під час вибору кредиту клієнт звертає увагу на цілий комплекс факторів: умови, швидкість оформлення, зрозумілість процесу та зручність подальшої взаємодії із сервісом.

Саме тому компанія системно працюємо над тим, щоб зробити шлях користувача максимально простим — від моменту знайомства з продуктом до керування кредитом онлайн. Розвиває цифрові інструменти, вдосконалює функціональність сервісу та переглядає процеси з погляду клієнта.

Перше місце у рейтингу Minfin.com.ua компанія сприймає не як фінальну точку, а як підтвердження правильного напряму розвитку.

Цифровий сервіс, який змінюється разом із клієнтами

Онлайн-кредитування продовжує розвиватися, а очікування користувачів стають вищими. Сьогодні важливо не лише швидко отримати фінансову послугу, а й мати зрозумілий доступ до всієї необхідної інформації в цифровому форматі.

Тому для CreditKasa одним із ключових пріоритетів залишається постійне вдосконалення онлайн-сервісу. Спеціалісти компанії працюють над тим, щоб клієнт міг швидко знайти потрібну інформацію, зручно взаємодіяти з продуктом і вирішувати більшість питань дистанційно.

Результат, який мотивує розвиватися далі

Компанія вдячна клієнтам, які обирають CreditKasa та діляться своїм досвідом. Саме їхні очікування та зворотний зв’язок допомагають компанії визначати, що варто вдосконалювати далі.

Перше місце за підсумками III кварталу 2026 року — ще один привід продовжувати розвивати онлайн-кредитування, цифрові продукти та якість взаємодії з клієнтами.

Нові результати для компанії — це передусім нові завдання.

CreditKasa продовжує вдосконалюватися та рухатися вперед, адже найкраще попереду!