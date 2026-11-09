Майже 39 млн грн штрафів за фінмоніторинг: за що покарали два банки та три фінансові компанії

Національний банк України у жовтні 2026 року оштрафував два банки та три небанківські фінансові установи на загальну суму 38,563 млн грн. Найбільші стягнення отримали Сенс Банк — 25 млн грн та Ощадбанк — 10 млн грн. Регулятор виявив порушення у фінансовому моніторингу, перевірці клієнтів і дотриманні валютного законодавства.

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За що НБУ оштрафував банки

Сенс Банк має сплатити 25 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу та порушення вимог щодо належної перевірки клієнтів. Такий підхід передбачає оцінювання ризиків, пов’язаних із клієнтами та їхніми фінансовими операціями, і застосування додаткових заходів контролю залежно від рівня цих ризиків.

Ощадбанк отримав штраф у розмірі 10 млн грн. Крім недоліків у перевірці клієнтів та оцінюванні ризиків, НБУ зафіксував проблеми з наданням інформації регулятору. Зокрема, банк несвоєчасно або не в повному обсязі подавав достовірні документи й відомості на запити Нацбанку. Також до клієнтських анкет вносили дані, достовірність яких не підтверджувалася документами, що були в розпорядженні банку.

Які порушення виявили у небанківських установах

Ломбард «Кредит Юкрейн» оштрафували на 2,747 млн грн за недоліки в організації первинного фінансового моніторингу. НБУ зафіксував проблеми з оновленням внутрішніх процедур, перевіркою клієнтів та оцінюванням ризиків. Крім того, ломбард не провів додаткових перевірок клієнта, який є членом сім'ї політично значущої особи (PEP), і неналежно відповідав на запити регулятора.

Окремо установа отримала письмове застереження за порушення валютного законодавства. Зокрема, вона проводила з фізичними особами-нерезидентами операції з надання та погашення кредитів і сплати процентів у гривні без відповідної ліцензії НБУ. Також регулятор виявив недоліки у веденні реєстрів купівлі та продажу готівкової валюти.

Фінансова компанія «АРТУА» отримала штраф у розмірі 799 тис. грн. Серед порушень — недоліки внутрішніх процедур фінмоніторингу, неналежна перевірка клієнтів, проблеми з веденням анкет і зберіганням документів. Компанія також не дотримувалася окремих вимог щодо обслуговування політично значущих осіб, членів їхніх сімей та пов’язаних із ними людей. Зокрема, не отримувала дозволу керівника на встановлення ділових відносин із такими клієнтами.

Найменший штраф — 17 тис. грн — отримала фінансова компанія «ФІНОФІС». Причиною стало неподання до Нацбанку окремої статистичної звітності про валютні операції.

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Василевська-Смаглюк навела статистику штрафів за фінмоніторинг

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк раніше також звертала увагу на посилення відповідальності фінансових установ за порушення вимог фінансового моніторингу. У своєму Telegram-каналі вона оприлюднила статистику санкцій за 2022−2025 роки.

За її даними, за цей період НБУ наклав на банки 88 штрафів на загальну суму 1,18 млрд грн, а на небанківські фінансові установи — 213 штрафів на 464 млн грн. Крім того, регулятор ухвалив дев’ять рішень про анулювання ліцензій, ліквідував два банки та виніс 55 письмових застережень банкам і 255 — небанківським установам.

Лише за 2025 рік банки отримали 37 штрафів на 416 млн грн, а небанківські фінансові установи — 49 штрафів на 157 млн грн.

Василевська-Смаглюк зазначала, що фінансовий моніторинг перестав бути формальною процедурою і став одним із ключових елементів контролю за фінансовими операціями. Водночас вона наголошувала на важливості зрозумілих і однакових правил для всіх учасників ринку.

Загалом у жовтні 2026 року НБУ застосував до п’яти установ штрафи на 38,563 млн грн та виніс одне письмове застереження. Порушення, пов’язані з роботою з політично значущими особами, регулятор зафіксував у двох небанківських установах — ломбарді «Кредит Юкрейн» та фінансовій компанії «АРТУА».

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