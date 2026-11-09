Топ-5 новин за понеділок: біткоїн упав нижче $74 тис., Україна може отримати $1,65 млрд, НБУ виявив слід рф у фінкомпаніях
Код червоний. Чому ваш біткоїн залежить від чужих боргів за ШІ
Після кількамісячного відновлення біткоїн та альткоїни знову падають разом із технологічними акціями. І хоча увага інвесторів прикута до наслідків виборів у США та загрози нової ескалації в Ормузькій протоці, ризики для крипти накопичуються й усередині технологічного сектору. Гонка штучного інтелекту дедалі більше залежить від позичених грошей, а сумніви в майбутніх доходах і скандали навколо ключових компаній можуть послабити довіру тих, хто її фінансує. Мінфін розібрався, як ці проблеми можуть ударити навіть по тих, хто тримає лише криптоактиви.
Біткоїн обвалився нижче $74 000: інвестори вивели з ETF рекордні $1,28 млрд за тиждень
Криптовалютний ринок продовжує падіння: 9 листопада біткоїн опустився нижче позначки $74 000, втративши за добу понад 2,7%. Сукупна капіталізація ринку цифрових активів скоротилася приблизно на 3,3%. За даними The Block, розпродаж посилився після того, як американські спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший тижневий відтік коштів із червня, а їхній сукупний фінансовий результат із початку року знову став від'ємним.
Україна може отримати ще $1,65 млрд від МВФ: місія Фонду розпочала переговори
Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з Україною щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF. Йдеться про об'єднання другого та третього переглядів, за результатами яких Україна може отримати близько $1,65 млрд. Під час переговорів сторони обговорять стан економіки, виконання зобов'язань за програмою та потреби державного бюджету на 2027 рік. Про початок дискусій повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс-Україна.
Які банкноти та монети цінуються найбільше? Поради нумізматів (відео)
В Україні з’явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса, а звичайні пам’ятні монети по 10 грн дедалі частіше стають частиною колекцій.
Чому одні монети та банкноти з часом дорожчають у кілька разів, а інші майже не змінюються в ціні?
І чи можуть українські гроші стати вигідною інвестицією?
У новому випуску разом з експертами, Андрієм Бойком-Гагаріним та Максимом Загребою, розбираємо, що відбувається на українському нумізматичному ринку, які монети НБУ отримують міжнародні нагороди та як це впливає на їхню вартість.
НБУ знайшов російський слід у структурі п'яти фінкомпаній: хто потрапив під перевірку
Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію п'яти фінансових компаній та їхніх власників. Причиною стало російське громадянство керівниці швейцарської компанії Bredley CH AG, яка має частки в українському фінансовому бізнесі, а також недостовірна інформація, яку надали Нацбанку. Серед компаній, яких стосується рішення, є відомий сервіс онлайн-кредитування Miloan. Хто стоїть за цими компаніями, що з'ясували журналісти та до яких наслідків може призвести рішення НБУ?
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