Топ-5 новин за понеділок: біткоїн упав нижче $74 тис., Україна може отримати $1,65 млрд, НБУ виявив слід рф у фінкомпаніях

Після кількамісячного відновлення біткоїн та альткоїни знову падають разом із технологічними акціями. І хоча увага інвесторів прикута до наслідків виборів у США та загрози нової ескалації в Ормузькій протоці, ризики для крипти накопичуються й усередині технологічного сектору. Гонка штучного інтелекту дедалі більше залежить від позичених грошей, а сумніви в майбутніх доходах і скандали навколо ключових компаній можуть послабити довіру тих, хто її фінансує. Мінфін розібрався, як ці проблеми можуть ударити навіть по тих, хто тримає лише криптоактиви.

Криптовалютний ринок продовжує падіння: 9 листопада біткоїн опустився нижче позначки $74 000, втративши за добу понад 2,7%. Сукупна капіталізація ринку цифрових активів скоротилася приблизно на 3,3%. За даними The Block, розпродаж посилився після того, як американські спотові біткоїн-ETF зафіксували найбільший тижневий відтік коштів із червня, а їхній сукупний фінансовий результат із початку року знову став від'ємним.

Міжнародний валютний фонд розпочав переговори з Україною щодо чергового перегляду програми розширеного фінансування EFF. Йдеться про об'єднання другого та третього переглядів, за результатами яких Україна може отримати близько $1,65 млрд. Під час переговорів сторони обговорять стан економіки, виконання зобов'язань за програмою та потреби державного бюджету на 2027 рік. Про початок дискусій повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано, передає Інтерфакс-Україна.

В Україні з’явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса, а звичайні пам’ятні монети по 10 грн дедалі частіше стають частиною колекцій.

Чому одні монети та банкноти з часом дорожчають у кілька разів, а інші майже не змінюються в ціні?

І чи можуть українські гроші стати вигідною інвестицією?

У новому випуску разом з експертами, Андрієм Бойком-Гагаріним та Максимом Загребою, розбираємо, що відбувається на українському нумізматичному ринку, які монети НБУ отримують міжнародні нагороди та як це впливає на їхню вартість.

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію п'яти фінансових компаній та їхніх власників. Причиною стало російське громадянство керівниці швейцарської компанії Bredley CH AG, яка має частки в українському фінансовому бізнесі, а також недостовірна інформація, яку надали Нацбанку. Серед компаній, яких стосується рішення, є відомий сервіс онлайн-кредитування Miloan. Хто стоїть за цими компаніями, що з'ясували журналісти та до яких наслідків може призвести рішення НБУ?