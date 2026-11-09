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9 листопада 2026, 19:15

Франція додасть €30 млн на ремонт укриття ЧАЕС: скільки коштуватиме відновлення

Франція додатково спрямує 30 млн євро на відновлення захисної арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодженої російським дроном у лютому 2025 року. Разом із попереднім внеском французька допомога сягне 40 млн євро. Загалом міжнародні партнери вже підтвердили фінансування на 278 млн євро, хоча для ремонту потрібно щонайменше 500 млн євро. Про те, на що підуть ці кошти та коли планують відновити конфайнмент, повідомляє видання Economie Matin.

Франція додатково спрямує 30 млн євро на відновлення захисної арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, пошкодженої російським дроном у лютому 2025 року.
Відновлення захисної арки ЧАЕС потребує €500 млн: Франція збільшить допомогу. ФОТО: facebook.com/ChornobylNPP
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Про додаткове фінансування 9 листопада повідомив міністр економіки та фінансів Франції Ролан Лескюр. Перед початком донорської конференції в Парижі він заявив, що країна додасть 30 млн євро до раніше виділених 10 млн євро.

Перші 10 млн євро Франція спрямувала на попередні дослідження. Новий внесок збільшить загальну суму французької допомоги до 40 млн євро.

За підсумками конференції міністр-делегат Франції у справах Європи Бенжамен Аддад повідомив, що 15 донорів підтвердили зобов'язання надати загалом 278 млн євро.

«Загальна сума підтверджених зобов'язань наразі становить 278 млн євро від 15 донорів», — заявив він.

Раніше, 15 жовтня, після зустрічі представників країн G7 у Бангкоку, обсяг заявленої допомоги становив 260 млн євро. Частина цих внесків ще мала пройти відповідні національні процедури.

За оцінкою французької сторони, для відновлення захисної арки потрібно щонайменше 500 млн євро. Тобто міжнародним партнерам залишається знайти ще 222 млн євро.

Міністр економіки Франції Ролан Лескюр заявив, що розраховує зібрати всю необхідну суму до весни 2027 року.

«Ми повинні зібрати цю суму до наступної весни», — наголосив він.

Ще €30 млн погодили на підготовку ремонтних робіт

Окремо донори Міжнародного рахунку співробітництва для Чорнобиля (ICCA), яким управляє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), погодили виділення 30 млн євро на підготовку до відновлення конфайнмента.

Ці гроші не входять до додаткових 30 млн євро французької допомоги. Йдеться про окреме фінансування, яке має забезпечити технічну підготовку до основного ремонту.

Кошти спрямують на обстеження пошкодженої конструкції, розробку технічних рішень, підготовку ремонтної стратегії та документації для майбутніх закупівель. Також розглядають можливість завчасного замовлення обладнання, виготовлення якого потребує тривалого часу.

До підготовки ремонту знову залучили французькі компанії Bouygues Travaux Publics і Vinci Construction Grands Projets. Вони входили до консорціуму Novarka, який будував захисну арку над четвертим енергоблоком.

Перший інженерний контракт із українським оператором ЧАЕС підписали 16 вересня 2026 року. Початковий етап робіт розрахований приблизно на сім із половиною місяців.

За результатами досліджень фахівці мають визначити масштаби пошкоджень, розробити технічні рішення спільно з українським органом ядерного регулювання та підготувати документацію для проведення повноцінних ремонтних робіт.

Чому відновлення арки потребує €500 млн

Новий безпечний конфайнмент (НБК) накриває зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС і перший бетонний саркофаг, споруджений після аварії 1986 року.

Металеву арку звели у межах міжнародної програми перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Її будівництво коштувало близько 1,5 млрд євро, а загальний бюджет програми сягнув 2,1 млрд євро. У фінансуванні брали участь 45 міжнародних донорів.

Будівництвом займався консорціум Novarka, до якого входили французькі компанії Vinci та Bouygues. Споруду передали українській стороні в липні 2019 року після 12 років будівельних робіт. За даними Vinci, до проєкту залучили понад 10 тисяч робітників і технічних фахівців.

14 лютого 2025 року захисна конструкція зазнала пошкоджень унаслідок удару російського безпілотника. Після цього виникла потреба у відновленні її основних функцій.

Арку проєктували зі строком експлуатації 100 років. Вона має ізолювати радіоактивні залишки зруйнованого реактора та забезпечувати умови для демонтажу старого саркофага.

За оцінкою ЄБРР, пошкодження систем герметизації та вентиляції погіршують умови експлуатації споруди й сприяють корозії металевих конструкцій. Без повноцінного ремонту конфайнмент не зможе належним чином виконувати всі функції, для яких його будували.

Відновлення планують завершити до 2030 року

ЄБРР ставить за мету повернути захисну арку до повноцінного функціонування до 2030 року. Ремонт має відновити її захисні властивості, зберегти розрахунковий строк експлуатації та забезпечити можливість майбутнього демонтажу старого саркофага.

Остаточна вартість робіт поки невідома. Сума у 500 млн євро є мінімальною попередньою оцінкою. Її можуть уточнити після завершення технічних досліджень, визначення обсягу пошкоджень і підготовки детального проєкту ремонту.

Франція розраховує зібрати необхідні кошти до весни 2027 року. Це має забезпечити фінансову основу для реалізації програми відновлення, яку планують завершити до 2030-го.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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