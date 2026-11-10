НБУ посилює вимоги до банків, але спрощує кредити для бізнесу: головні зміни

Національний банк України посилює вимоги до капіталу та ліквідності банків. Зокрема, з 3 січня 2027 року мінімальний розмір регулятивного капіталу зросте з 200 млн до 250 млн грн. Водночас регулятор спрощує окремі умови кредитування оборонних підприємств, енергетики та критичної інфраструктури. Про це йдеться в огляді нормативних змін НБУ за жовтень, підготовленому Центром економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс».

Національний банк України посилює вимоги до капіталу та ліквідності банків.

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Які вимоги запроваджують для банків

Підвищення мінімального розміру капіталу на 25% передбачене постановою НБУ № 121 від 13 жовтня 2026 року.

Крім того, регулятор отримав можливість встановлювати для окремих банків підвищені нормативи достатності капіталу та ліквідності.

Ще одна зміна набере чинності 31 грудня 2026 року. НБУ збільшить із 10 до 12,5 множник для окремих ризиків у формулі розрахунку сукупної експозиції під ризиком.

Це може знизити розрахункові показники достатності капіталу банків навіть без фактичного зменшення його обсягу. Найвідчутнішим додаткове регуляторне навантаження може стати для установ із меншим запасом капіталу.

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Кому спростять отримання кредитів

Паралельно Нацбанк пом'якшує окремі вимоги до оцінювання кредитних ризиків для підприємств стратегічних галузей.

Зміни стосуються насамперед оборонно-промислового комплексу, аграрного сектору, енергетики, підприємств критичної інфраструктури та бізнесу, що працює на прифронтових і постраждалих від війни територіях.

Банки зможуть гнучкіше оцінювати заставне майно та фінансовий стан окремих позичальників. Це має полегшити залучення фінансування компаніями, які мають економічний потенціал, але зазнали збитків через війну або не можуть надати достатнє традиційне забезпечення.

За словами керівниці аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляри Мустафаєвої, посилення банківського регулювання та підтримка кредитування не суперечать одне одному.

«З одного боку, банківська система має бути достатньо капіталізованою та захищеною від ризиків, а з іншого — її фінансові ресурси повинні працювати на економіку», — зазначила експертка.

Водночас пом'якшення нормативів не означає автоматичного схвалення кредитів. Банки й надалі оцінюватимуть платоспроможність позичальників та їхню здатність обслуговувати борг.

Що ще змінюється

У жовтні НБУ також оновив окремі технічні правила визначення системно важливих банків. Нова методика застосовуватиметься за даними на 1 січня 2027 року, а перелік таких установ мають оприлюднити до 1 липня.

Крім того, регулятор уточнив процедури фінансового моніторингу для банківських і небанківських установ.

У «Фінансовому пульсі» зазначають, що ці рішення покликані наблизити українську банківську систему до європейських стандартів, зберігаючи можливості кредитування економіки в умовах війни.