Рада підтримала створення реєстру банківських рахунків: кому дозволять доступ

Верховна Рада 10 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 14327-д, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. За документ проголосували 249 народних депутатів. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Верховна Рада 10 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14327-д, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб

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Перед парламентським розглядом фінансовий комітет переглянув свою попередню рекомендацію та суттєво скоротив перелік державних органів, яким пропонують надати прямий і безперешкодний доступ до реєстру.

Хто отримає доступ до реєстру

За оновленою редакцією законопроєкту, такий доступ пропонують надати трьом органам:

Національному агентству з питань запобігання корупції (НАЗК);

Бюро економічної безпеки України (БЕБ);

Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Раніше перелік органів із відповідними повноваженнями був значно ширшим.

Рішення переглянули після консультацій із представниками Європейської комісії. Вони наголосили на необхідності забезпечити доступ компетентних органів до фінансової інформації для розслідування тяжких злочинів.

У фінансовому комітеті вважають, що запропонований компроміс дозволяє врахувати вимоги європейського законодавства.

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Зокрема, БЕБ включили до переліку як орган, що розслідує економічні злочини, НАЗК — як антикорупційний орган, а доступ АРМА передбачений відповідними нормами ЄС щодо розшуку активів.

Яку інформацію міститиме реєстр

Створення реєстру не означає, що уповноважені органи зможуть переглядати залишки коштів на рахунках або історію банківських операцій громадян.

Як раніше пояснював міністр фінансів Сергій Марченко, система міститиме ідентифікаційні дані власників рахунків та інформацію про банки, у яких вони відкриті.

Даних про суми коштів, рух грошей або вміст банківських сейфів у реєстрі не буде.

Реєстр має допомогти уповноваженим органам оперативніше встановлювати, у яких банках особа має рахунки, замість надсилання запитів до десятків фінансових установ.

Навіщо Україні ці зміни

Законопроєкт № 14327-д входить до пакета законодавчих змін, необхідних для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро — SEPA.

Документ спрямований на виконання європейських вимог щодо протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та доступу компетентних органів до фінансової інформації для розслідування тяжких злочинів.

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Приєднання України до SEPA має створити умови для спрощення та здешевлення переказів у євро для громадян і бізнесу.

Водночас ухвалення законопроєкту в першому читанні ще не означає запуску реєстру. Документ має пройти підготовку до другого читання, а остаточні правила доступу залежатимуть від ухваленої редакції закону.

Офіційний парламентський порядок денний фінансового комітету на 10 листопада підтверджує повторний розгляд № 14327-д.