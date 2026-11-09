Позашляховики за мільйони під забороною: після скандалу з Land Cruiser ввели мораторій

Після скандалу із закупівлею Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області в системі Агентства відновлення запровадили мораторій на придбання преміальних автомобілів. Сам позашляховик повернуть дилеру, а гроші — на рахунок установи. Перевірки виявили проблемну закупівлю і на Харківщині: там також скасували тендер на Toyota Land Cruiser Prado майже за 3 млн грн. Про це повідомив голова Агентства відновлення Іван Федоров.

Скандальні закупівлі Toyota на Львівщині та Харківщині скасували: які рішення ухвалило Агентство відновлення. Фото: t.me/Agency_for_restoration

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Агентство відновлення запровадило мораторій на закупівлю преміальних автомобілів після скандалу з придбанням Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області. Позашляховик повернуть дилеру, а кошти перерахують назад на рахунок установи. Також скасували тендер на придбання Toyota Land Cruiser Prado майже за 3 млн грн на Харківщині. Про це повідомив голова Агентства відновлення Іван Федоров.

За його словами, після суспільного резонансу навколо закупівлі на Львівщині він доручив перевірити установи, підпорядковані Агентству. Під час перевірок виявили проблемні тендери й в інших регіонах.

Зокрема, 6 листопада за дорученням Федорова скасували тендер на придбання Toyota Land Cruiser Prado для Служби відновлення у Харківській області. Вартість запланованої закупівлі становила майже 3 млн грн.

Крім скасування закупівель, в Агентстві відновлення ухвалили кадрові рішення. Які саме зміни відбулися, Федоров не уточнив.

Голова відомства наголосив, що бюджетні кошти мають спрямовуватися на потреби людей, захист інфраструктури та відновлення країни. Він також заявив, що як керівник Агентства відповідає за роботу всієї системи.