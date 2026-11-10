За результатами III кварталу 2026 року CreditKasa отримала 1 місце серед 33 компаній України у категорії «Найдешевший кредит в МФО» в рейтингу Minfin.com.ua.
CreditKasa очолила рейтинг Minfin.com.ua за підсумками III кварталу 2026 року
Оцінювання охоплювало результати діяльності компаній у період з 20 серпня по 23 вересня 2026 року. Дослідження проведено ТОВ «МінфінМедіа».
Ознайомитися з рейтингом можна за посиланням.
Для CreditKasa цей результат став ще одним підтвердженням ефективності обраного підходу до розвитку продуктів і клієнтського сервісу.
Фокус — на потребах користувача
Сьогодні під час вибору кредиту клієнт звертає увагу на цілий комплекс факторів: умови, швидкість оформлення, зрозумілість процесу та зручність подальшої взаємодії із сервісом.
Саме тому ми системно працюємо над тим, щоб зробити шлях користувача максимально простим — від моменту знайомства з продуктом до керування кредитом онлайн. Ми розвиваємо цифрові інструменти, вдосконалюємо функціональність сервісу та переглядаємо процеси з погляду клієнта.
Перше місце у рейтингу Minfin.com.ua ми сприймаємо не як фінальну точку, а як підтвердження правильного напряму розвитку.
Цифровий сервіс, який змінюється разом із клієнтами
Онлайн-кредитування продовжує розвиватися, а очікування користувачів стають вищими. Сьогодні важливо не лише швидко отримати фінансову послугу, а й мати зрозумілий доступ до всієї необхідної інформації в цифровому форматі.
Тому для CreditKasa одним із ключових пріоритетів залишається постійне вдосконалення онлайн-сервісу. Ми працюємо над тим, щоб клієнт міг швидко знайти потрібну інформацію, зручно взаємодіяти з продуктом і вирішувати більшість питань дистанційно.
Результат, який мотивує розвиватися далі
Ми вдячні клієнтам, які обирають CreditKasa та діляться з нами своїм досвідом. Саме їхні очікування та зворотний зв’язок допомагають нам визначати, що варто вдосконалювати далі.
Перше місце за підсумками III кварталу 2026 року — ще один привід продовжувати розвивати онлайн-кредитування, цифрові продукти та якість взаємодії з клієнтами.
Нові результати для нас — це передусім нові завдання.
Продовжуємо вдосконалюватися та рухатися вперед, адже найкраще попереду!
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