НБУ знайшов російський слід у структурі п'яти фінкомпаній: хто потрапив під перевірку

Національний банк визнав небездоганною ділову репутацію п'яти фінансових компаній та їхніх власників. Причиною стало російське громадянство керівниці швейцарської компанії Bredley CH AG, яка має частки в українському фінансовому бізнесі, а також недостовірна інформація, яку надали Нацбанку. Серед компаній, яких стосується рішення, є відомий сервіс онлайн-кредитування Miloan . Хто стоїть за цими компаніями, що з'ясували журналісти та до яких наслідків може призвести рішення НБУ , читайте далі.

НБУ визнав репутацію п'яти фінкомпаній небездоганною: до чого тут рф. ФОТО: epravda

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Рішення ухвалили 9 листопада 2026 року. Воно стосується ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», ТОВ «ФК «КРЕДІПЛЮС», ТОВ «МІЛОАН», ТОВ «ФК «ФІНМАР» та повного товариства «ДОНКРЕДИТ».

Небездоганною НБУ визнав і ділову репутацію трьох власників істотної участі в цих установах: Родіона Бутка, швейцарської компанії Bredley CH AG та ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП».

За інформацією Нацбанку, після виходу журналістського розслідування державні органи спеціального призначення підтвердили російське громадянство Катерини Таттерсаль. Вона була членом ради директорів Bredley CH AG, яка має істотну участь у зазначених фінансових установах.

Претензії НБУ стосуються не лише громадянства Таттерсаль. За даними регулятора, п'ять фінансових компаній, а також їхні власники Родіон Бутко та Bredley CH AG повідомили про відсутність у неї російського громадянства та/або податкового резидентства РФ. Нацбанк встановив, що ця інформація була недостовірною.

Що пов'язує п'ять фінансових компаній

У центрі цієї історії опинилися Родіон Бутко та швейцарська компанія Bredley CH AG. Обидва фігурують у структурі власності українських фінансових установ.

За корпоративними документами, Bredley CH AG пов'язана з українським ТОВ «БЕРЕГ-ГРУП», через яке простежується її участь у фінансовому бізнесі. Родіон Бутко також зазначений серед власників істотної участі та кінцевих бенефіціарів.

Компанії працюють у небанківському фінансовому секторі. «МІЛОАН» відома як сервіс онлайн-позик, «КРЕДІПЛЮС» і «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС» займаються кредитуванням. «ФІНМАР» працює як фінансова компанія, а «ДОНКРЕДИТ» представлений у сегменті ломбардів та кредитування.

Що з'ясували «Схеми» про Катерину Таттерсаль

Історія стала публічною після розслідування проєкту «Схеми» Радіо Свобода, опублікованого 5 серпня 2026 року. У матеріалі «Miloan та „Благо“: як провідні гравці фінансового ринку України пов'язані з Росією» журналісти досліджували структуру власності фінансового бізнесу Родіона Бутка та роль швейцарської Bredley CH AG.

Окрему увагу розслідувачі приділили Катерині Таттерсаль, яка входила до керівництва швейцарської компанії. За даними журналістів, у документах українського бізнесу її зазначали як громадянку Швейцарії, проте вона мала також російське громадянство.

Після публікації НБУ отримав підтвердження цієї інформації від державних органів.

Ще одна деталь: 19 серпня 2026 року Таттерсаль залишила раду директорів Bredley CH AG. Про це повідомило Радіо Свобода з посиланням на дані швейцарського комерційного реєстру.

На момент ухвалення рішення НБУ вона вже не входила до керівного органу компанії. Проте це не скасовує факту її попередньої участі в управлінні Bredley CH AG та не змінює обставин, які стали підставою для рішення регулятора.

Які масштаби бізнесу Miloan

Серед п'яти компаній особливої уваги заслуговує «МІЛОАН». Це один із помітних учасників українського ринку онлайн-кредитування.

У січні 2026 року НБУ включив компанію до першого переліку значимих фінансових компаній. Загалом до нього увійшли 53 установи небанківського фінансового сектору.

Про масштаби Miloan свідчать і фінансові результати. За даними НБУ, наведеними в аналітиці Mind за перше півріччя 2026 року, компанія увійшла до десятки найбільших операторів небанківського кредитування фізичних осіб за доходом.

За шість місяців її дохід становив 1,172 млрд грн. На 30 червня активи компанії оцінювалися у 547,4 млн грн, власний капітал становив 198 млн грн, а чистий прибуток сягнув 40,1 млн грн.

Статус значимої фінансової компанії передбачає додаткові вимоги до планування діяльності, управління ризиками та контролю за роботою установи.

Чи можуть компанії втратити ліцензії

Визнання ділової репутації небездоганною не означає, що фінансова компанія автоматично припиняє роботу або втрачає ліцензію. Вимоги до ділової репутації надавачів фінансових послуг та підстави для її оцінки визначені Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, затвердженим постановою НБУ № 199.

Рішення відкриває шлях до подальших заходів впливу з боку НБУ. Залежно від обставин регулятор може вимагати усунути порушення, обмежити права власників істотної участі або застосувати інші заходи, передбачені законодавством.

У повідомленні від 9 листопада Нацбанк не оголошував про анулювання ліцензій п'яти установ. Регулятор повідомив лише про намір вжити подальших заходів реагування.

Саме рішення не означає, що Miloan чи інші компанії мають припинити видавати кредити або обслуговувати клієнтів. Воно також не передбачає автоматичного розірвання чинних кредитних договорів.

Нагадаємо, у 2026 році НБУ посилив контроль за небанківським фінансовим сектором.

У січні регулятор уперше визначив перелік із 53 значимих фінансових компаній. До нього увійшла і «МІЛОАН». Для таких установ передбачили додаткові вимоги до стратегічного планування, управління ризиками, капіталу та перевірки ділової репутації власників і керівників.

У серпні НБУ оновив правила перевірок колекторських компаній та вимоги до ділової репутації їхніх власників і керівників. Зміни затверджені постановою Правління НБУ від 18 серпня 2026 року № 95. Компанії мають перевірити, чи відповідають їхні керівники та власники новим вимогам.

Ще один напрям посилення нагляду стосується постачальників критично важливих послуг для фінансових установ. Улітку НБУ запровадив вимоги до управління ризиками співпраці з такими контрагентами. Фінансові установи повинні перевіряти їх, зокрема, на наявність зв'язків із державою-агресором, санкційних обмежень та відповідність вимогам до ділової репутації власників і керівників.