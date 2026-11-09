Які банкноти та монети цінуються найбільше? Поради нумізматів (відео)

В Україні з’явилася нова банкнота номіналом 2000 гривень із портретом Василя Стуса, а звичайні пам’ятні монети по 10 грн дедалі частіше стають частиною колекцій.

Чому одні монети та банкноти з часом дорожчають у кілька разів, а інші майже не змінюються в ціні?

І чи можуть українські гроші стати вигідною інвестицією?

У новому випуску разом з експертами, Андрієм Бойком-Гагаріним та Максимом Загребою, розбираємо, що відбувається на українському нумізматичному ринку, які монети НБУ отримують міжнародні нагороди та як це впливає на їхню вартість.

Говоримо про нову купюру 2000 грн, рідкісні серійні номери банкнот, старі гривні 1990-х років і карбованці, які сьогодні мають колекційну цінність.