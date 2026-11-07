Що буде з доларом і євро 9-14 листопада: прогноз курсу валют

На тижні 9−14 листопада 2026 року курс долара на міжбанківському валютному ринку України може перебувати в межах 45,15−45,65 грн, а на готівковому — 45,70−46,30 грн. Очікується, що Національний банк продовжить стримувати спекулятивний попит на валюту, завдяки чому ажіотаж поступово спадатиме. Такий прогноз наводить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На тижні 9–14 листопада 2026 року курс долара на міжбанківському валютному ринку України може перебувати в межах 45,15–45,65 грн,

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Прогноз курсу долара та євро

За оцінкою аналітика, ключовим чинником курсової динаміки залишатиметься політика НБУ. Регулятор має достатній ресурс для валютних інтервенцій, а міжнародна фінансова допомога продовжує підтримувати резерви.

Чому долар може стабілізуватися

Аналітик очікує поступового зменшення попиту на валюту після нещодавнього ажіотажу.

На це впливатимуть кілька чинників:

Валютні інтервенції НБУ. Регулятор може продовжити продаж валюти для покриття дефіциту на міжбанку.

Активізація експортерів. На тлі корекції курсу більше компаній можуть продавати валютну виручку.

Зменшення попиту населення. Після активних закупівель доларів за високими цінами попит на готівковому ринку може послабшати.

Сповільнення економічної активності. Відключення електроенергії та логістичні труднощі можуть обмежувати окремі валютні витрати бізнесу.

Водночас значні бюджетні виплати продовжуватимуть збільшувати гривневу ліквідність, підтримуючи попит імпортерів на іноземну валюту.

Що буде з міжнародними резервами

В аналітичному огляді наведено оцінку поточного обсягу міжнародних резервів у $49,1 млрд.

Також зазначається, що НБУ прогнозує їх збільшення до $62,8 млрд наприкінці 2026 року, тоді як сам аналітик очікує скромнішого результату — близько $52,5 млрд.

Ці цифри варто розмежовувати: $52,5 млрд — авторська оцінка, а не офіційний прогноз регулятора. Наведені показники резервів потребують звірки з останньою статистикою НБУ.

Чого очікувати від валютного ринку

На думку аналітика, пік валютного ажіотажу вже минув. За умови продовження активних інтервенцій НБУ різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку поступово скорочуватиметься.

Водночас курс євро значною мірою залежатиме від міжнародної валютної пари EUR/USD, а долар залишатиметься чутливим до бюджетних виплат, імпортного попиту та рішень Нацбанку.