Що буде з доларом і євро 9-14 листопада: прогноз курсу валют

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 листопада 2026, 14:30

Що буде з доларом і євро 9-14 листопада: прогноз курсу валют

На тижні 9−14 листопада 2026 року курс долара на міжбанківському валютному ринку України може перебувати в межах 45,15−45,65 грн, а на готівковому — 45,70−46,30 грн. Очікується, що Національний банк продовжить стримувати спекулятивний попит на валюту, завдяки чому ажіотаж поступово спадатиме. Такий прогноз наводить фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На тижні 9−14 листопада 2026 року курс долара на міжбанківському валютному ринку України може перебувати в межах 45,15−45,65 грн, а на готівковому — 45,70−46,30 грн.
На тижні 9–14 листопада 2026 року курс долара на міжбанківському валютному ринку України може перебувати в межах 45,15–45,65 грн,
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Прогноз курсу долара та євро

За оцінкою аналітика, ключовим чинником курсової динаміки залишатиметься політика НБУ. Регулятор має достатній ресурс для валютних інтервенцій, а міжнародна фінансова допомога продовжує підтримувати резерви.

Чому долар може стабілізуватися

Аналітик очікує поступового зменшення попиту на валюту після нещодавнього ажіотажу.

На це впливатимуть кілька чинників:

  • Валютні інтервенції НБУ. Регулятор може продовжити продаж валюти для покриття дефіциту на міжбанку.

  • Активізація експортерів. На тлі корекції курсу більше компаній можуть продавати валютну виручку.

  • Зменшення попиту населення. Після активних закупівель доларів за високими цінами попит на готівковому ринку може послабшати.

  • Сповільнення економічної активності. Відключення електроенергії та логістичні труднощі можуть обмежувати окремі валютні витрати бізнесу.

Водночас значні бюджетні виплати продовжуватимуть збільшувати гривневу ліквідність, підтримуючи попит імпортерів на іноземну валюту.

Що буде з міжнародними резервами

В аналітичному огляді наведено оцінку поточного обсягу міжнародних резервів у $49,1 млрд.

Також зазначається, що НБУ прогнозує їх збільшення до $62,8 млрд наприкінці 2026 року, тоді як сам аналітик очікує скромнішого результату — близько $52,5 млрд.

Ці цифри варто розмежовувати: $52,5 млрд — авторська оцінка, а не офіційний прогноз регулятора. Наведені показники резервів потребують звірки з останньою статистикою НБУ.

Чого очікувати від валютного ринку

На думку аналітика, пік валютного ажіотажу вже минув. За умови продовження активних інтервенцій НБУ різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку поступово скорочуватиметься.

Водночас курс євро значною мірою залежатиме від міжнародної валютної пари EUR/USD, а долар залишатиметься чутливим до бюджетних виплат, імпортного попиту та рішень Нацбанку.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 203 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами