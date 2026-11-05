Українцям масово надходять листи про податковий борг: ДПС попередила про шахраїв

В Україні зафіксували масову розсилку фальшивих електронних листів нібито від імені Державної податкової служби. У повідомленнях йдеться про начебто нарахований податковий борг, а вкладення можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке надає зловмисникам доступ до комп'ютера. Про це 4 листопада повідомила ДПС .

В Україні зафіксували масову розсилку фальшивих електронних листів нібито від імені Державної податкової служби.

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Як діють шахраї

Зловмисники надсилають платникам податків електронні листи, оформлені як офіційні повідомлення ДПС.

У темі листа зазначають інформацію про нібито наявну податкову заборгованість. Повідомлення містять підозрілі посилання або вкладення зі шкідливими програмами.

За даними податкової, найчастіше шахраї використовують файли таких форматів:

.pdf — документи, які можуть маскувати небезпечний вміст;

.zip та .rar — архіви, всередині яких можуть бути шкідливі файли;

.exe та .scr — виконувані файли, запуск яких може призвести до зараження пристрою.

Відкриття небезпечних вкладень може дозволити зловмисникам отримати прихований віддалений доступ до комп'ютера користувача.

Як відрізнити справжній лист ДПС від підробки

У податковій наголосили, що всі офіційні електронні адреси служби використовують домен @tax.gov.ua.

Офіційна електронна пошта ДПС — post@tax.gov.ua.

Якщо повідомлення надійшло з іншого домену, це ознака підробки.

Водночас навіть адресу, яка виглядає офіційною, необхідно перевіряти, оскільки шахраї можуть підміняти відображуване ім'я відправника.

Що робити, якщо надійшов підозрілий лист

ДПС рекомендує не відкривати вкладення з невідомих або підозрілих повідомлень, не переходити за сумнівними посиланнями та перевіряти справжню адресу відправника.

Навіть якщо повідомлення надійшло від знайомого контакту, варто додатково підтвердити його справжність.

Якщо лист стосується податкового боргу, інформацію про заборгованість доцільно перевірити безпосередньо через Електронний кабінет платника податків, а не за посиланням із листа.

Що було раніше

Це не перший випадок використання імені ДПС для кібератак. У березні 2026 року податкова вже попереджала про масову розсилку фейкових повідомлень щодо нібито фінансових перевірок, пов'язаних із легалізацією коштів. Тоді листи також містили небезпечні вкладення.