Після закриття міжбанку у середу, 4 листопада, курс долара здешевшав на 2 копійки у купівлі і на 4 копійки у продажу. Тоді як курс євро зріс на 4 копійки у купівлі і на копійки — у продажу.
4 листопада 2026, 17:26
Курс долара знизився: скільки коштують долар і євро після закриття міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 3 листопада
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Закриття 3 листопада
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Зміни
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45,52/45,57
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45,50/45,53
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2/4
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51,14/51,18
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51,18/51,20
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4/2
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 45,48−46,13 грн. Євро купують за 50,97 грн, а продають за 51,81 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 46,45−46,60, євро — 51,70−52,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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