У середу, 4 листопада, середні ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз зросли. Найбільше за добу подорожчав автомобільний газ — на 29 копійок. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».
4 листопада 2026, 18:20
Бензин по 90 грн, дизель понад 104 грн: де заправитися дешевше
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Як змінилися ціни на пальне
Ціни на популярних АЗС
Найдешевший бензин А-95 серед наведених мереж пропонує Авантаж 7 — 86,95 грн/л. У цій же мережі найнижча ціна на дизель — 101 грн/л, а також на автогаз — 56,95 грн/л.
Джерело: Мінфін
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