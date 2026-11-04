На четвер, 5 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,53 грн. Американська валюта подешевшала на 13 копійок порівняно з 4 листопада, коли її курс становив 45,66 грн.
4 листопада 2026, 16:15
Долар і євро розійшлися в ціні: скільки коштуватиме валюта 5 листопада
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Офіційний курс євро на 5 листопада встановлено на рівні 51,24 грн. Європейська валюта подорожчала на 19 копійок — напередодні її курс становив 51,05 грн.
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Джерело: Мінфін
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