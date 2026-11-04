Німеччина планує обмежити ціни на бензин і дизель із 2027 року: як працюватиме механізм

У Німеччині підготували законопроєкт, який дозволить уряду тимчасово встановлювати максимальні ціни на бензин і дизельне пальне у разі різкого подорожчання. Нові правила планують запровадити з 1 січня 2027 року, однак обмеження застосовуватимуть не автоматично, а лише за визначених умов. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на законопроєкт Федерального міністерства економіки Німеччини.

У Німеччині підготували законопроєкт, який дозволить уряду тимчасово встановлювати максимальні ціни на бензин і дизельне пальне.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За яких умов обмежать ціни

Законопроєкт, підготовлений міністерством економіки на чолі з Катеріною Райхе, передбачає запровадження граничних цін на пальне лише в разі надзвичайного зростання його вартості.

Для застосування механізму пропонують три основні умови:

Три тижні подорожчання. Темпи зростання цін на бензин або дизель у Німеччині повинні протягом трьох тижнів поспіль перевищувати середні темпи подорожчання в інших країнах ЄС більш ніж на 5 відсоткових пунктів.

Тимчасовий характер. Обмеження можна буде встановлювати максимум на три місяці.

Гарантії постачання. Якщо регулювання створюватиме ризик дефіциту пального, його дію дозволять призупиняти.

Для бензину та дизеля передбачені окремі граничні ціни. Їхній конкретний розмір поки не визначений.

Водночас федеральні землі зможуть встановлювати інші цінові обмеження з урахуванням регіональних витрат на транспортування та постачання пального.

Коли запрацюють нові правила

Урядова коаліція Німеччини у вересні домовилася розробити механізм обмеження цін на пальне за прикладом Бельгії та Люксембургу.

Очікується, що відповідна законодавча база набуде чинності з 1 січня 2027 року, коли завершиться дія нинішньої державної знижки на пальне.

Однак це не означає, що вже з початку року ціни на всіх німецьких АЗС будуть обмежені.

За проєктом, відлік для оцінювання динаміки цін розпочнеться після другого повного тижня січня. Тому фактичне застосування обмежень можливе не раніше лютого 2027 року.

Наразі документ перебуває на початковій стадії міжвідомчого погодження. Після узгодження в уряді його ще має розглянути парламент Німеччини.

Чому уряд не хоче постійних обмежень

Міністерство економіки побоюється, що надто низькі граничні ціни зроблять постачання пального економічно невигідним.

Це може призвести до скорочення імпорту, перебоїв у роботі нафтопереробних підприємств та дефіциту бензину й дизеля.

Тому запропонований механізм розглядають як тимчасовий захід на випадок кризи, а не постійне державне регулювання цін.

Водночас представники Соціал-демократичної партії Німеччини розкритикували законопроєкт через надто жорсткі умови його застосування.

На їхню думку, очікування трьох тижнів надмірного подорожчання пального може знизити ефективність допомоги автомобілістам і бізнесу.

Скільки коштує пальне в Німеччині

За даними німецького автомобільного клубу ADAC, ціни на пальне суттєво відрізняються залежно від регіону, розташування заправки та часу доби.

Особливо помітна різниця між АЗС на автобанах і заправками за межами швидкісних магістралей.

За оцінками ADAC, пальне безпосередньо на автобанах у середньому дорожче приблизно на 33 євроценти за літр. В окремих випадках різниця може сягати 50 євроцентів.

Таким чином, заправка 50-літрового бака за межами автобану може забезпечити економію близько €16,5 порівняно із середньою різницею цін.

Що впливає на ціни

Подорожчання пального в Німеччині пов'язане з різким зростанням світових цін на нафту через війну на Близькому Сході та перебої з постачанням енергоносіїв.

На цьому тлі німецький уряд раніше запровадив тимчасову знижку на пальне приблизно на 17 євроцентів за літр. Її дія завершується наприкінці грудня 2026 року.

Новий механізм має замінити загальне субсидування більш адресним втручанням у ціноутворення під час кризових стрибків.

Проте навіть після ухвалення закону держава не гарантуватиме постійно низьких цін. Якщо пальне дорожчатиме приблизно такими самими темпами, як в інших країнах ЄС, підстав для запровадження граничної вартості не буде.