«Жити на відсотки 2026» пройде відразу у двох форматах та вже запрошує інвесторів: деталі

Конференція «Жити на відсотки» відбудеться в Києві 14 листопада. Вже зовсім скоро івент збере разом інвесторів та всіх, хто хоче інвестувати, але не знає з чого почати.

Цього року захід пройде у двох форматах — офлайн та онлайн. Учасники та гості зберуться разом у залі-укритті, в якому все буде якнайкраще організовано для безпечного і безперервного проведення заходу. Ті, в кого не буде можливості долучитися наживо, зможуть переглянути онлайн-трансляцію в режимі реального часу. А по завершенню всі учасники отримають доступ до запису конференції.

Придбати квитки можна на сайті «Жити на відсотки». А для військовослужбовців передбачена безкоштовна участь за умови попередньої реєстрації.

Конференція «Жити на відсотки» для вас, якщо ви:

вагаєтеся, з чого почати інвестувати;

хочете розібратися, вкладати в гривню чи в валюту;

плануєте з’ясувати, як оцінювати та попереджати ризики;

прагнете дізнатися, як розподілити гроші між активами.

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Якою буде «Жити на відсотки 2026»?

Конференція вже традиційно проходить щороку у листопаді. Організатори івенту — фінансові портали «Мінфін» та Finance.ua. До заходу долучаються експерти інвестиційного ринку, а також усі ті, хто хоче розібратися в тому, куди рухається ринок і як з ним працювати.

Серед спікерів цьогоріч будуть:

Сергій Фурса — інвестиційний банкір,

Андрій Длігач — засновник Advanter Group та міжнародної бізнес-спільноти Board,

Анатолій Ільченко — інвестиційний радник, лектор у Біржевому університеті;

Кирило Єжов — директор з розвитку бізнесу, дослідницька компанія Kantar Ukraine;

Іван Компан — фінансист, засновник First Kyiv Investment Club

Владислав Свистунов — керуючий активами в групі ICU

Ерік Найман — засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG'S

Василь Прус — фахівець з управління капіталом, співвласник Advance Finance Alliance та інші.

На конференції говоритимуть про інвестиційний ринок України та про те, у що сьогодні готові інвестувати українці, про системне мислення у фінансах, про сучасні підходи до інвестування в умовах циклічності ринків, про токенізацію ринків, про інвестиції з малим чеком, про анатомію інвестиційного портфеля, про фондовий ринок США та багато іншого.

На гостей чекають соло-виступи експертів, а також обговорення актуальних тем ринку у форматі дискусій.

Крім того, всі гості конференції «Жити на відсотки» зможуть долучитися до благодійного збору в підтримку українських захисників — для Загону безпілотних систем спеціального призначення «Рокіт». Зібрані кошти підуть на купівлю квадроциклів з евакуаційними причепами, які військовослужбовці зможуть використати для евакуації побратимів у складних ділянках фронту. Задонатити можна під час проведення івенту або ж просто зараз. Всі деталі — на сторінці конференції.

Партнерами цьогорічного івенту виступають: генеральний партнер ICU — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги та послуги з управління активами; золотий партнер Біржовий університет — навчальний центр із унікальною 5-рівневою системою програм для інвесторів; срібний партнер Ощадбанк — державний банк, який є одним із найбільших банків в Україні; а також партнери Advance Finance Alliance, InvestHub, Ґрунтовно та !Fest Coffee Mission.

До зустрічі на «Жити на відсотки 2026» 14 листопада!