Майже $500 млн без результату: політична ставка Маска на виборах у США не спрацювала. Акції падають

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 листопада 2026, 14:47

Майже $500 млн без результату: політична ставка Маска на виборах у США не спрацювала. Акції падають

Американський мільярдер Ілон Маск спрямував близько $474 млн на політичні кампанії під час виборчого циклу 2025−2026 років, переважно на підтримку республіканців. Однак масштабні витрати не допомогли партії уникнути поразок на проміжних виборах 3 листопада. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на Axios та Business Insider.

Американський мільярдер Ілон Маск спрямував близько $474 млн на політичні кампанії під час виборчого циклу 2025−2026 років, переважно на підтримку республіканців.
Американський мільярдер Ілон Маск спрямував близько $474 млн на політичні кампанії
Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Втрати партії Трампа

Особливо показовими стали результати голосування в Техасі, де розташовані ключові підприємства Tesla і SpaceX. Попри значне фінансування республіканських кампаній, демократи здобули перемогу на виборах губернатора та сенатора США.

Раніше політичні вкладення Маска приносили інші результати. У 2024 році він витратив сотні мільйонів доларів на підтримку Дональда Трампа та республіканців, а після перемоги Трампа отримав вплив в адміністрації через DOGE.

Проте вже у 2025 році підтриманий Маском кандидат на виборах до Верховного суду штату Вісконсин зазнав поразки.

На результати проміжних виборів мільярдер відреагував іронічним дописом у соцмережі X, пожартувавши, що його «космічні лазери для втручання у вибори» цього разу не спрацювали.

Падіння акцій

Перші результати проміжних виборів у США вказують на переконливу перемогу Демократичної партії. Згідно з прогнозами, демократи беруть під контроль Палату представників і Сенат. На цьому тлі акції Tesla та Space Exploration Technologies Corp., що належать Ілону Маску, просіли приблизно на 1,8% на постбіржових торгах.

Інвестори побоюються жорсткого контролю

Для утримувачів паперів компаній Маска потенційний домінування демократів створює подвійний ризик.

Політичний зсув загрожує посиленням регулювання штучного інтелекту та ставить під сумнів можливе злиття виробника електромобілів із космічним гігантом.

Контрольований демократами Конгрес спроможний суттєво уповільнити процедуру об'єднання.

Напередодні виборів Маск спрямував понад 445 мільйонів доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни.

Політична активність Маска безпосередньо пов'язана з майбутнім його технологічної імперії, до якої входять компанії SpaceX, Tesla, Boring Company та Neuralink.

Діяльність цих підприємств суворо контролюється федеральними агентствами, а заплановані корпоративні злиття підлягатимуть обов'язковій перевірці регуляторних органів.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 17 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами