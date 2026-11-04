Майже $500 млн без результату: політична ставка Маска на виборах у США не спрацювала. Акції падають

Американський мільярдер Ілон Маск спрямував близько $474 млн на політичні кампанії під час виборчого циклу 2025−2026 років, переважно на підтримку республіканців. Однак масштабні витрати не допомогли партії уникнути поразок на проміжних виборах 3 листопада. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з посиланням на Axios та Business Insider.

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Втрати партії Трампа

Особливо показовими стали результати голосування в Техасі, де розташовані ключові підприємства Tesla і SpaceX. Попри значне фінансування республіканських кампаній, демократи здобули перемогу на виборах губернатора та сенатора США.

Раніше політичні вкладення Маска приносили інші результати. У 2024 році він витратив сотні мільйонів доларів на підтримку Дональда Трампа та республіканців, а після перемоги Трампа отримав вплив в адміністрації через DOGE.

Проте вже у 2025 році підтриманий Маском кандидат на виборах до Верховного суду штату Вісконсин зазнав поразки.

На результати проміжних виборів мільярдер відреагував іронічним дописом у соцмережі X, пожартувавши, що його «космічні лазери для втручання у вибори» цього разу не спрацювали.

Падіння акцій

Перші результати проміжних виборів у США вказують на переконливу перемогу Демократичної партії. Згідно з прогнозами, демократи беруть під контроль Палату представників і Сенат. На цьому тлі акції Tesla та Space Exploration Technologies Corp., що належать Ілону Маску, просіли приблизно на 1,8% на постбіржових торгах.

Інвестори побоюються жорсткого контролю

Для утримувачів паперів компаній Маска потенційний домінування демократів створює подвійний ризик.

Політичний зсув загрожує посиленням регулювання штучного інтелекту та ставить під сумнів можливе злиття виробника електромобілів із космічним гігантом.

Контрольований демократами Конгрес спроможний суттєво уповільнити процедуру об'єднання.

Напередодні виборів Маск спрямував понад 445 мільйонів доларів на підтримку політичних комітетів, які допомагають республіканцям на проміжних виборах у США, ставши одним із найбільших політичних донорів в історії країни.

Політична активність Маска безпосередньо пов'язана з майбутнім його технологічної імперії, до якої входять компанії SpaceX, Tesla, Boring Company та Neuralink.

Діяльність цих підприємств суворо контролюється федеральними агентствами, а заплановані корпоративні злиття підлягатимуть обов'язковій перевірці регуляторних органів.