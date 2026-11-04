Рада планує розглянути звільнення голови Нацбанку: що відомо про можливу відставку

Верховна Рада може розглянути питання про звільнення голови Національного банку України Андрія Пишного під час наступного пленарного тижня, 9−13 листопада. Відповідний пункт з'явився в попередньому порядку денному парламенту на четвер, 12 листопада. Водночас офіційного подання президента про звільнення очільника НБУ поки немає. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Верховна Рада може розглянути питання про звільнення голови Національного банку України Андрія Пишного

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Чи звільнять Пишного?

За словами Железняка, питання звільнення голови Нацбанку внесли до порядку денного на 12 листопада під номером 25 — останнім пунктом пленарного дня.

Депутат вважає, що таке розміщення свідчить про невизначеність щодо можливого голосування.

«Цей пункт стоїть 25-им на четвер, 12 листопада. Останній на останній сторінці. Що демонструє невизначеність питання на даний момент», — зазначив Железняк.

Водночас відповідний проєкт постанови на сайті Верховної Ради не зареєстрований. Офіційного президентського подання також немає.

За інформацією Железняка, його джерела не підтверджують, що Андрій Пишний написав заяву про відставку. Депутат також стверджує, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня голова НБУ відмовився подавати таку заяву. Незалежного підтвердження цієї інформації немає.

Національний банк публічно не коментував появу питання про звільнення голови регулятора в попередньому порядку денному парламенту.

Хто може ініціювати звільнення

Згідно зі статтею 18 Закону України «Про Національний банк України», голову НБУ призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента України.

Тому поява відповідного пункту в порядку денному ще не означає початку формальної процедури звільнення.

Для ухвалення кадрового рішення необхідне подання президента та голосування парламенту. Дострокове припинення повноважень голови Нацбанку можливе лише на передбачених законом підставах.

Андрій Пишний очолює НБУ з 7 жовтня 2022 року.

Що відомо про обшуки в НБУ

Як раніше писав «Мінфін», 21 жовтня детективи НАБУ та прокурори САП проводили слідчі дії у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників регулятора.

У НАБУ тоді повідомили, що нікого не затримували та нікому не оголошували підозру. Деталі кримінального провадження правоохоронці не розголошували.

Згодом Пишний підтвердив проведення обшуків у його робочому просторі, проте заявив, що кримінальне провадження не стосується ані діяльності НБУ, ані його роботи на посаді голови регулятора.

За його словами, під час слідчих дій не виявили доказів правопорушень із його боку або з боку працівників Нацбанку.

Народний депутат Ярослав Железняк раніше припускав, що слідчі дії можуть бути пов'язані з обставинами навколо підприємства «Карпатнафтохім» і державного «Сенс Банку». Однак НАБУ офіційно не підтверджувало цієї версії.

Чутки про відставку

21 жовтня в медіа з'явилася інформація про те, що Андрій Пишний нібито написав заяву про звільнення після обшуків.

Проте Національний банк офіційно спростував ці повідомлення. Сам Пишний заявив, що продовжує виконувати свої обов'язки та вважає пріоритетом збереження макрофінансової стабільності й незалежності регулятора.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше публічно закликав до відставки Пишного на тлі антикорупційного розслідування, пов'язаного із «Сенс Банком».

Водночас станом на 4 листопада офіційного рішення про звільнення голови Нацбанку немає. Поява питання в попередньому порядку денному не гарантує, що парламент розгляне його 12 листопада.