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4 листопада 2026, 14:00

Пенсійний фонд вимагав повернути субсидію через обмін валюти: чим завершився судовий спір

Валютні операції стали причиною судового спору між отримувачкою житлової субсидії та Пенсійним фондом. Відомство вважало, що жінка перевищила встановлений ліміт купівлі валюти, і вимагало повернути 4723,04 грн субсидії. Однак суд не знайшов достатніх доказів порушення та відмовив у задоволенні позову. Про це розповідає Судово-юридична газета.

Валютні операції стали причиною судового спору між отримувачкою житлової субсидії та Пенсійним фондом.
Пенсійний фонд хотів стягнути 4723 гривні субсидії: чому програв суд. Фото: Pexels
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Пенсійний фонд України намагався через суд стягнути з отримувачки житлової субсидії 4723,04 грн, які вважав надміру виплаченими. Підставою стали валютні операції жінки: під час перевірки відомство вирішило, що вона придбала іноземну валюту на суму понад встановлений ліміт у 50 тисяч гривень.

Однак жінка пояснила, що не збільшувала свої заощадження, а лише обміняла євро на долари. На підтвердження вона надала банківські документи. Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області визнав ці докази достатніми та повністю відмовив Пенсійному фонду в позові.

Чому Пенсійний фонд вирішив, що жінка втратила право на субсидію

Жінка отримувала житлову субсидію відповідно до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848. Під час перевірки електронної справи у травні 2024 року Пенсійний фонд виявив інформацію про банківські операції, проведені з 22 серпня до 22 листопада 2022 року.

За результатами верифікації відомство зафіксувало операції з купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму понад 50 тисяч гривень. На цій підставі ПФУ дійшов висновку, що жінка втратила право на житлову субсидію протягом 12 місяців після проведення таких операцій.

Виплати за січень — вересень 2023 року визначили як надміру отримані. Спочатку в документах Пенсійного фонду фігурувала переплата в розмірі 8850,18 грн. У травні 2024 року жінці надіслали повідомлення з вимогою добровільно повернути кошти.

Згодом їй знову призначили субсидію, але почали утримувати 20% від її суми для погашення визначеної переплати.

У вересні 2025 року Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області звернулося до суду. Після двох зменшень позовних вимог відомство просило стягнути з отримувачки 4723,04 грн.

Жінка пояснила, що лише обміняла власні заощадження

Відповідачка не заперечувала, що проводила валютні операції. Водночас вона наголошувала: йшлося не про придбання додаткової валюти за нові кошти, а про конвертацію вже наявних заощаджень з євро в долари.

На підтвердження жінка надала банківські довідки та квитанцію. Документи засвідчували, що станом на 22 серпня 2022 року на її депозитних рахунках було 663,12 євро та 668,44 долара США.

За курсом Національного банку України ці суми становили відповідно 24 365,75 грн і 24 443,91 грн. Загальна вартість заощаджень дорівнювала 48 809,66 грн.

22 листопада 2022 року жінка обміняла наявні євро на долари США. Після операції залишок на євровому рахунку становив нуль, а на доларовому було 1335,47 долара. У гривневому еквіваленті за курсом НБУ це становило 48 836,27 грн.

Таким чином, заощадження залишилися в межах 50 тисяч гривень. Жінка стверджувала, що банківські документи відображали обмін одних коштів на інші, а не придбання валюти на суму, яка перевищувала встановлений законодавством поріг.

Чому суд став на бік отримувачки субсидії

Розглядаючи справу, суд врахував підпункт 4 пункту 14 Положення № 848 у редакції, чинній на момент проведення операцій. Він передбачав обмеження щодо призначення житлової субсидії у разі здійснення визначених фінансових операцій на суму понад 50 тисяч гривень протягом відповідного 12-місячного періоду.

Водночас самого факту проведення валютних операцій недостатньо, щоб підтвердити порушення умов отримання допомоги. Пенсійний фонд мав надати докази того, що сума відповідних операцій справді перевищила встановлений ліміт.

Суд звернув увагу, що банківські документи жінки підтверджували наявність заощаджень на 48 809,66 грн до обміну та 48 836,27 грн після нього. Пенсійний фонд не спростував цих даних і не довів, що на рахунках відповідачки було понад 50 тисяч гривень.

Тому суд не визнав доведеним факт здійснення валютних операцій, які могли б позбавити жінку права на субсидію.

Окремо суд розглянув питання повернення вже виплачених соціальних коштів. Він послався на статті 1212 та 1215 Цивільного кодексу України.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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