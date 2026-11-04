Безкоштовне житло для ВПО на три роки: у яких областях куплять будинки та хто може отримати

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України перерахувало 26,5 млн грн субвенції на придбання 53 будинків для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Кошти вже надійшли до восьми обласних військових адміністрацій. Будинки планують використовувати для тимчасового безоплатного проживання переселенців у сільській місцевості. Про це повідомила пресслужба уряду 4 листопада.

Кошти вже надійшли до восьми обласних військових адміністрацій.

Додати як бажане джерело в Google

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У яких областях придбають будинки

У межах першого траншу передбачено придбання 53 будинків у 19 територіальних громадах.

Фінансування отримали Волинська, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Зокрема, житло планують придбати у таких громадах:

Київська область: Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська.

Дніпропетровська область: Петриківська та Широківська.

Миколаївська область: Арбузинська, Казанківська та Веселинівська.

Волинська область: Вишнівська.

Кіровоградська область: Світловодська.

Харківська область: Близнюківська.

Чернівецька область: Веренчанська.

Конкретні громади Херсонської області у повідомленні міністерства не названі.

Найбільшу кількість будинків планують придбати на Київщині. За розподілом субвенції, середня сума фінансування становить 500 тис. грн на один будинок.

Заступниця міністра Тетяна Кірієнко повідомила, що громадам надають юридичний супровід під час придбання нерухомості. Водночас разом із міжнародними та гуманітарними організаціями вже організували закупівлю меблів і побутової техніки для облаштування майбутніх осель.

Хто може отримати житло

Програма розрахована на внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або районів, де ведуться чи велися бойові дії.

Для участі необхідно відповідати майновим критеріям. Зокрема, претенденти не повинні мати придатного для проживання власного житла на підконтрольній Україні території або раніше отриманої компенсації за знищене житло.

Першочергове право на поселення мають багатодітні родини, люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми з інвалідністю, діти-сироти та люди старшого віку.

Будинки залишатимуться у комунальній власності громад. Переселенці зможуть проживати в них безоплатно за договором строком до трьох років із можливістю продовження. Комунальні послуги оплачуватимуть мешканці.

Як подати заявку

Пошук житла здійснюють громади спільно з переселенцями, Радами ВПО та волонтерами.

Після попереднього узгодження відповідного будинку з його власником заяву необхідно подати протягом трьох календарних днів.

Зробити це можна особисто або поштою через орган місцевого самоврядування чи військову адміністрацію, а також онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

У заяві зазначають персональні дані, інформацію про членів родини та реквізити довідок ВПО. Частину відомостей органи влади отримують автоматично з державних реєстрів.

Детальні умови участі оприлюднені на сайті Мінсоцполітики

Як працює програма

Як раніше писав «Мінфін», експериментальний проєкт «Будиночок у селі» передбачає придбання громадами житла вартістю до 500 тис. грн із подальшим переданням переселенцям у безоплатне користування.

19 жовтня Кабмін затвердив розподіл 26,5 млн грн для придбання перших 53 будинків. Фінансування здійснюється в межах уже затвердженої бюджетної програми та не потребує додаткових видатків держбюджету.

Станом на 4 листопада кошти вже переказали обласним адміністраціям, проте придбання та облаштування будинків ще триває. Це означає, що перерахування субвенції не дорівнює фактичному заселенню всіх 53 осель.

Міністерство продовжує пошук придатної нерухомості. До цього процесу можуть долучатися місцеві громадські та благодійні організації, Ради ВПО й волонтери.