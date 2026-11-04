S&P 500: битва за історичну висоту

Американський фондовий індекс S&P 500 тестує перетин важливих технічних рівнів — верхню пробиту межу симетричного трикутника (побудованого за точками 1−2−3−4), а також рівень підтримки 7503. Поточна торгова сесія вівторка демонструє спроби закриття зростаючою свічкою з формуванням розворотної моделі «просвіт у хмарах», що може додатково посилити висхідний імпульс.

У разі реалізації бичачого сценарію орієнтиром стане зона історичних максимумів у районі опору 7815−7840, а за агресивнішого натиску покупців — штурм психологічного форпосту в районі 8000. Варто зазначити, що технічні рівні скасування цього сценарію розташовані нижче горизонталі 7503. Падіння індексу під цей рубіж означатиме, що покупці ризикують втратити контроль, передавши пульт управління ринком ведмедям.

Головним фундаментальним драйвером для світових майданчиків залишаються проміжні вибори в США. Поведінка ключового американського індексу S&P 500 безпосередньо залежатиме від підсумкового розподілу місць у Конгресі, де ринок розглядає два основні сценарії:

Збереження республіканської більшості: такий розклад інвестори сприймають як зелене світло для продовження політики податкових пільг і корпоративного дерегулювання. У цьому разі S&P 500 отримає потужний імпульс для впевненого руху на північ і штурму психологічного форпосту в районі 8000.

Перехід контролю до демократичної більшості: сценарій розділеного уряду традиційно веде до політичного глухого кута та посилення регуляторного тиску на великий технологічний сектор. Такий результат голосування може спровокувати масштабну фіксацію прибутку великими гравцями, що змусить S&P 500 змістити фокус до нижньої межі й протестувати рівень підтримки 7503.

Олег Свиргун, аналітик брокерської компанії Tickmill

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