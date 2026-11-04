Зміна роботи та бронювання: чому працівник може залишитися без відстрочки

Зміна роботи може обернутися втратою відстрочки від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств. Роботодавець може зняти бронювання ще до завершення трудових відносин, а під час переходу на нове місце роботи можуть виникнути проблеми з оформленням нової відстрочки. Про це йдеться у матеріалі «Телеграф».

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Роботодавець може зняти бронь до завершення трудових відносин

Чинний порядок дозволяє роботодавцю анулювати бронювання ще до офіційного звільнення працівника. Тож людина може продовжувати виконувати свої обов'язки на підприємстві, але вже не мати відстрочки від мобілізації.

Про особливості цієї процедури та ризики для працівників розповів Сергій Касянчук, керуючий партнер адвокатського об'єднання Primus Partners.

«Працівник може подати заяву про звільнення й далі виконувати свої обов'язки, але вже втратити бронювання. Людина ще працює на критично важливому підприємстві й робить потрібну державі роботу, проте відстрочки від мобілізації більше не має», — пояснює адвокат.

Дострокове припинення бронювання не обов'язково означає порушення закону. Вирішальне значення мають передбачені законодавством підстави та обставини, за яких роботодавець ухвалив таке рішення.

Окрему увагу адвокат звертає на трудові конфлікти. За його словами, іноді роботодавці можуть використовувати механізм анулювання бронювання як засіб тиску на працівника або спосіб пришвидшити його звільнення.

«Не кожне дострокове анулювання незаконне. Проте наявність такого механізму не має давати змоги безпідставно створювати для працівника ризик мобілізації», — зазначає адвокат.

У таких випадках потрібно з'ясувати, чи дотримався роботодавець вимог законодавства та чи не використав він припинення бронювання для неправомірного впливу на людину.

При цьому втрата відстрочки не означає автоматичного припинення трудового договору. Працівник може й надалі обіймати свою посаду, але за відсутності інших законних підстав для відстрочки знову підлягатиме мобілізації.

Роботодавець також не зобов'язаний повторно бронювати людину лише через те, що вона продовжує працювати на підприємстві.

Які проблеми можуть виникнути в «Резерв+» після звільнення

Окремий ризик пов'язаний із можливим внесенням до реєстру військовозобов'язаних відомостей про порушення правил військового обліку. За словами Касянчука, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть ініціювати внесення такої інформації. У побуті відповідний статус часто називають «розшуком».

Адвокат наголошує, що саме по собі анулювання бронювання не є порушенням правил військового обліку. Для внесення відповідних відомостей мають бути правові та фактичні підстави.

Водночас, за його словами, в адвокатській практиці трапляються випадки, коли такі відмітки з'являються за обставин, які викликають сумніви щодо наявності самого порушення.

Це може стати перешкодою для оформлення нової броні. Наприклад, працівник звільняється з одного критично важливого підприємства та домовляється про роботу на іншому, яке також має право бронювати персонал. Однак після припинення попереднього бронювання в реєстрі з'являється відмітка про ймовірне порушення правил військового обліку.

У такій ситуації новий роботодавець може не мати змоги оформити працівникові бронювання, доки відповідний статус не буде врегульований.

«Людина може втратити можливість отримати нову відстрочку не через відсутність права на бронювання, а через відомості в реєстрі, обґрунтованість яких ще потрібно перевірити. На моє переконання, це одна з найпроблемніших сторін чинної системи», — зазначає Сергій Касянчук.

Чому між двома бронюваннями може виникнути перерва

Автоматичного перенесення бронювання від одного роботодавця до іншого немає. Відстрочка пов'язана з конкретним підприємством і оформлюється за встановленою процедурою. Тому навіть перехід між двома критично важливими підприємствами не гарантує безперервного бронювання.

Основний ризик виникає в період між припиненням попередньої броні та оформленням нової. Якщо в цей час людина не має інших законних підстав для відстрочки, вона може підлягати мобілізації.

«Головна небезпека — у проміжку між припиненням попереднього бронювання та оформленням нового. Протягом цього періоду людина може підлягати мобілізації», — наголошує адвокат.

Щоб зменшити ймовірність проблем, Сергій Касянчук радить ще до звільнення:

з'ясувати, чи має новий роботодавець статус критично важливого підприємства та право бронювати працівників;

перевірити власні військово-облікові дані;

заздалегідь узгодити дату працевлаштування;

домовитися з новим роботодавцем про можливість оперативно подати документи для бронювання.

Проте навіть попередня підготовка не гарантує, що між старим і новим бронюванням не буде перерви.

Як діяти, якщо роботодавець зняв бронь без попередження

Якщо працівник виявив, що бронювання припинилося, насамперед варто з'ясувати причину та правові підстави такого рішення.

Адвокат радить письмово звернутися до роботодавця й попросити надати пояснення та відповідні документи. Якщо є підстави вважати, що роботодавець порушив трудові права працівника, можна звернутися до Державної служби України з питань праці або до суду.

Також потрібно перевірити відомості в реєстрі військовозобов'язаних. Якщо інформацію про порушення правил військового обліку внесли без належних підстав, її можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку — залежно від характеру порушення.

Перевірити актуальний статус бронювання можна в застосунку «Резерв+». Водночас подання роботодавцем заяви про анулювання ще не означає, що відстрочка вже припинилася. Вирішальним є завершення процедури та фактичне анулювання бронювання у встановленому порядку.

Касянчук також звертає увагу на два важливі нюанси. Відсутність попередження від роботодавця не завжди свідчить про незаконність анулювання. Крім того, оскарження дій роботодавця або ТЦК саме по собі не поновлює бронювання.

На думку адвоката, держава має передбачити зрозуміліший і захищеніший механізм переходу військовозобов'язаних між критично важливими підприємствами.

«Бронювання не повинно перетворюватися на інструмент тиску з боку роботодавця, а недоліки військового обліку — на перешкоду для реалізації законних прав військовозобов'язаних», — підсумовує Сергій Касянчук.