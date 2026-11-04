Квартири в Чернівцях різко подорожчали: скільки тепер коштує житло та скільки років потрібно на нього збирати

У Чернівцях продовжує дорожчати житло на вторинному ринку. Станом на 3 листопада 2026 року медіанна ціна однокімнатної квартири становить $62 тис., двокімнатної — $85 тис., трикімнатної — $109 тис. За рік квартири подорожчали на 9−15%, а приватні будинки — на 14%. Про це свідчать дані ЛУН Статистика .

У Чернівцях продовжує дорожчати житло на вторинному ринку.

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Як змінилися ціни на квартири

Найбільше за останній рік зросла вартість однокімнатних квартир — на 15%. У листопаді 2025 року медіанна ціна такого житла становила $54 тис., а зараз досягла $62 тис.

Двокімнатні квартири за рік додали 10%, трикімнатні — 9%.

Джерело: ЛУН, станом на 3 листопада 2026 року. Дані щодо вторинного ринку.

Медіанні ціни квартир у Чернівцях

За останні шість місяців однокімнатне житло подорожчало на 6,9% — із $58 тис. до $62 тис. Водночас протягом останнього місяця медіанна ціна залишилася без змін.

У ЛУН зазначають, що за останнє півріччя вартість квадратного метра квартир на вторинному ринку Чернівців у доларах збільшилася на 4%. Попит на житло в західних регіонах підтримується відносно безпечнішою ситуацією порівняно з прифронтовими територіями.

Скільки років потрібно збирати на квартиру

За розрахунками ЛУН на основі даних Work.ua, для придбання однокімнатної квартири в Чернівцях потрібно приблизно 8,2 року середньої заробітної плати, якщо відкладати весь заробіток.

Рік тому цей показник становив 7,6 року. Отже, доступність житла для покупців погіршилася: квартири дорожчали швидше, ніж змінювалася розрахункова купівельна спроможність зарплати.

Для представників різних професій термін накопичення коштів суттєво відрізняється. Наприклад, якщо відкладати всю зарплату, продавцю-консультанту знадобиться близько 9,9 року, касиру — 10,4 року, водію — 6,9 року, а менеджеру з продажу — 6,8 року.

Ці розрахунки умовні, оскільки не враховують витрат на проживання, інфляції, змін зарплати та інших фінансових обставин.

Скільки коштують приватні будинки

На вторинному ринку Чернівців медіанна вартість приватного будинку станом на початок листопада становить $145 тис.

За рік показник зріс на 14,3% — зі $127 тис. За останні шість місяців будинки подорожчали на 3,6%, зі $140 тис.

Таким чином, за медіанною ціною приватний будинок у Чернівцях коштує приблизно на $83 тис. дорожче за однокімнатну квартиру.

Ситуація на ринку житла

Чернівці залишаються одним із дорожчих обласних центрів України за вартістю квартир на вторинному ринку.

За даними ЛУН, у жовтні однокімнатні квартири у Львові пропонували за медіанною ціною близько $76 тис., в Ужгороді — $67,9 тис., у Києві — $67 тис. У Чернівцях показник становив приблизно $62,7 тис

Водночас на первинному ринку Чернівців також фіксується зростання цін. За даними ЛУН на кінець жовтня, середня мінімальна ціна квадратного метра в новобудовах економкласу становила 43,6 тис. грн, комфорткласу — 55,5 тис. грн.ЛУН

Наведені ціни на вторинному ринку є медіанними цінами пропозиції, а не фактичними сумами укладених угод. Реальна ціна придбання може відрізнятися залежно від району, площі, стану житла та результатів торгу.