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4 листопада 2026, 11:00

àбанк випускає нову картку для вигідних щоденних покупок

àбанк представляє першу бʼюті-картку «Prostor», яка поєднує зручну оплату покупок із перевагами програми лояльності Prostor Club. Тепер шопінг стає ще вигіднішим завдяки бонусам, спеціальним пропозиціям і знижкам на улюблені товари.

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àбанк представляє першу бʼюті-картку «Prostor»

Що ви отримуєте разом із карткою «Prostor»?

Знижки до 50% на обрані товари Prostor! Купуйте улюблену косметику, засоби догляду та товари для щоденних потреб ще вигідніше.
Нові власники картки також можуть отримати 100 вітальних бонусів за перші покупки в Prostor на загальну суму від 500 ₴.

Серед інших переваг:

  • 1% кешбеку бонусами за покупки поза мережею Prostor. 1 бонус = 1 гривня;

  • накопичення бонусів за щоденні покупки;

  • спеціальні пропозиції для власників картки.

Які умови пропонує картка «Prostor»?

Окрім бонусів і знижок, картка пропонує зручні фінансові умови:

  • безкоштовне обслуговування;

  • кредитний ліміт від 1000 до 200 000 ₴;

  • пільговий період до 62 днів;

  • базову процентну ставку — 3.4% на місяць.

Як відкрити картку «Prostor»?

  1. Завантажте застосунок àbank24.

  2. Пройдіть реєстрацію: поділіться документами через Дію або зробіть фото паспорта, ІПН та селфі.

  3. Готово! Віртуальна картка вже доступна для вигідних покупок.

В àбанку прагнуть, щоб щоденні фінансові справи були простими та зручними, а звичні покупки приносили більше користі. Саме для цього ми постійно шукаємо нові рішення для клієнтів. Картка «Prostor» — одна з таких можливостей, адже з нею можна не лише оплачувати покупки, а й отримувати приємні бонуси та знижки.

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Джерело: àбанк
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