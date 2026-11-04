àбанк представляє першу бʼюті-картку «Prostor», яка поєднує зручну оплату покупок із перевагами програми лояльності Prostor Club. Тепер шопінг стає ще вигіднішим завдяки бонусам, спеціальним пропозиціям і знижкам на улюблені товари.
àбанк випускає нову картку для вигідних щоденних покупок
Що ви отримуєте разом із карткою «Prostor»?
Знижки до 50% на обрані товари Prostor! Купуйте улюблену косметику, засоби догляду та товари для щоденних потреб ще вигідніше.
Нові власники картки також можуть отримати 100 вітальних бонусів за перші покупки в Prostor на загальну суму від 500 ₴.
Серед інших переваг:
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1% кешбеку бонусами за покупки поза мережею Prostor. 1 бонус = 1 гривня;
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накопичення бонусів за щоденні покупки;
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спеціальні пропозиції для власників картки.
Які умови пропонує картка «Prostor»?
Окрім бонусів і знижок, картка пропонує зручні фінансові умови:
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безкоштовне обслуговування;
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кредитний ліміт від 1000 до 200 000 ₴;
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пільговий період до 62 днів;
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базову процентну ставку — 3.4% на місяць.
Як відкрити картку «Prostor»?
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Завантажте застосунок àbank24.
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Пройдіть реєстрацію: поділіться документами через Дію або зробіть фото паспорта, ІПН та селфі.
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Готово! Віртуальна картка вже доступна для вигідних покупок.
В àбанку прагнуть, щоб щоденні фінансові справи були простими та зручними, а звичні покупки приносили більше користі. Саме для цього ми постійно шукаємо нові рішення для клієнтів. Картка «Prostor» — одна з таких можливостей, адже з нею можна не лише оплачувати покупки, а й отримувати приємні бонуси та знижки.
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