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4 листопада 2026, 12:02

Українці змінили автомобільного фаворита: які 10 моделей купували найчастіше у жовтні

У жовтні 2026 року в Україні продали 4,9 тис. нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця став кросовер Skoda Kodiaq, який випередив Renault Duster та Volkswagen Touareg. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

У жовтні 2026 року в Україні продали 4,9 тис.
У жовтні 2026 року в Україні продали 4,9 тис. нових легкових автомобілів.
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Найпопулярніші автомобілі жовтня

За підсумками місяця рейтинг очолив Skoda Kodiaq із результатом 245 проданих автомобілів. Друге місце посів Renault Duster (227 авто), третє — Volkswagen Touareg (208 авто).

Серед десяти найпопулярніших моделей вісім належать до сегмента кросоверів і позашляховиків. Винятками стали Skoda Octavia та BYD Sea Lion 06, який у наведеній класифікації також належить до кросоверів, тож фактично кросовери та SUV становлять дев'ять моделей із десяти.

Сумарно на десятку найпопулярніших моделей припало 1680 автомобілів — близько 34% усіх продажів нових легковиків у жовтні.

Що відбувається на авторинку

Як раніше писав «Мінфін», у жовтні продажі нових легкових автомобілів зросли лише на 0,4% порівняно з вереснем. Водночас відносно жовтня 2025 року ринок скоротився на 37%.

Найпопулярнішою автомобільною маркою залишилася Toyota — 693 продані машини. Друге місце посіла Skoda (569 авто), третє — Volkswagen (470 авто).

Загалом за січень — жовтень 2026 року українці придбали 53,5 тис. нових легковиків, що на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Таким чином, попри лідерство Toyota серед брендів, найпопулярнішою окремою моделлю жовтня став Skoda Kodiaq.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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